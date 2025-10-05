Cesena, Festival cibo di strada al gran finale, Premio Giordani alle delizie messicane e agli arrosticini abruzzesi

Si sta chiudendo in giornata, con stand aperti fino alle 22 in piazza Almerici, il Festival del cibo strada, che ha celebrato i suoi 25 anni con un’edizione speciale. Dopo un venerdì e sabato affollatissimi, il maltempo sta un po’ condizionando la giornata finale. Nell’ambito della manifestazione, organizzata da Confesercenti Ravenna-Cesena e Slow Food Cesena, è stato anche assegnato il “Premio Gianpiero Giordani”, dedicato all’instancabile animatore del Festival, scomparso prematuramente. Una giuria (presente anche l’assessore Lorenzo Plumari) ha assaggiato un piatto preparato da ogni delegazione per decretare le migliori proposte. Per la categoria internazionale vincitore è il Messico, mentre fra gli italiani a spuntarla sono stati gli arrosticini dell’Abruzzo.