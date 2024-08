Cesena: festeggiati i 100 anni di Tenavre Bolognesi

Buon Compleanno, con la “C maiuscola” soprattutto quando gli anni sono 100!

Lo scorso 14 agosto 2024 Tenavre Bolognesi ha raggiunto questo importante traguardo. Circondato dall’affetto dei figli Roberta e Gianluca, dei rispettivi coniugi Giancarlo e Anna Rita e dei nipoti Federica, Andrea, Giulia e Sara, ha festeggiato i suoi 100 anni anche in compagnia del sindaco Enzo Lattuca che si è complimentato con lui per l’ ottima forma fisica e la lucidità dimostrata. Durante l’incontro col Sindaco, Tenavre ha ricordato i tempi trascorsi in banca e soprattutto gli anni passati a Napoli, a inizio carriera, quando nel 1956 “incredibilmente” la città fu ricoperta da 20 centimetri di neve!

I primi cento anni sono passati, adesso si va avanti verso i prossimi traguardi!