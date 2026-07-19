Cesena, Festa Repubblicana al via martedì per celebrare i 50 anni

Le sedute già distese, luci e fornelli pronti ad essere azionati. Dal 21 al 27 luglio i riflettori saranno puntati sulla festa de “La Voce Repubblicana” di Martorano, giunta alla 50ª edizione. Musica, incontri, e la buona cucina romagnola animeranno per sette giorni il Parco Endas in via Violone di Gattolino, 40. “Nozze d’oro” per uno degli eventi estivi più longevi del territorio che dal 1974, ad eccezione degli anni del Covid 2020-21, coinvolge cesenati da tutta la città. Appuntamento, che fonda le proprie radici negli anni 1966 e 1967, quando al circolo dei Repubblicani di Martorano si tennero a livello nazionale le prime due feste giornaliere de “La Voce Repubblicana. Per l’occasione sono state stampate anche delle magliette celebrative che indosseranno i membri dello staff.

Nella realizzazione della festa partecipano anche il gruppo ciclistico di Martorano, il gruppo parrocchiale di Calabrina e l’associazione Adonai.

Tutte le sere dalle 19 alle 22 sarà aperto lo stand gastronomico con specialità di carne e pesce, fino alle 20 anche d’asporto. Attivi inoltre lo stand dei fiori, del bar esterno, e lo spazio riservato alla Centrale del Latte. Durante la festa, dalle 19.30 alle 21.30, intrattenimento per bambini. L’ingresso è a offerta libera.

Programma

Incontri culturali, tematici e politici anticiperanno dalle 20.30 l’inizio degli spettacoli, con inizio fissato per le nove della sera. Si incomincia martedì con l’appuntamernto “Qualità e sicurezza degli alimenti: sfide e prospettive per il sistema agroalimentare” tenuto da Silver Giorgini, amministratore delegato del laboratorio Sicural di Cesena. A seguire si esibirà l’orchestra Luca Bergamini. Mercoledì si parlerà di come costruire la qualità del lavoro con Paolo Manzelli, segretario territoriale Uil Cesena, che dalle 21 lascerà spazio in pista al gruppo spettacolo “Amici della Danza”. In occasione dei 120 anni dalla nascita di Secondo Casadei, giovedì sera sarà presente sul palco la figlia Riccarda per parlare della divulgazione della musica da ballo romagnola e dei successi del padre. A seguire l’orchestra Patrizia Ceccarelli.

Doppio appuntamento nella serata di venerdì 24, con gli ospiti Mauro Cascio, coordinatore direzione La Voce Repubblicana, che lancerà la campagna di crowdfunding “Alza la Voce”, e Corrado De Rinaldis Saponaro, segretario politico Pri, che insieme al professore Riccardo Gallo parlerà delle proposte politiche repubblicane in vista del 2027. A seguire la compagnia dialettale “Al Ciacri” mette in scena “E’ che’ di baioch”. Di agricoltura e prezzi di mercato si parlerà sabato 25 con Germano Gabanini, coordinatore della Consulta agricola di Cesena e dei comuni Vallesavio, e con gli agricoltori Davide Rossi, Stefano Tozzi ed Evro Manaresi. Spazio poi alla Nuova Romagna Folk. Di promozione sociale e volontariato si tratterà nella serata di domenica con gli interventi di Paolo Severi, presidente Endas Cesena, Gabriella Guiducci, coordinatrice dell’associazione “Noi per te”, e Maria Macchini, presidente dell’associzaione Adonai. Dalle 21 David Paccini. Si chiude lunedì 27 con la celebrazione del cinquantesimo anniversario: in prima serata Alessandro Minardi terrà l’appuntamento “80 anni fa l’Italia scelse la Repubblica”, mentre a seguire si scenderà in pista con Dj Pierre. Per tutti i bambini attività con Pompieropoli.