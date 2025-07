Cesena, festa per ricordare Michael, ucciso da una malattia rara, e liberare la parrocchia dalle barriere architettoniche

Per la terza volta, torna la festa in ricordo di Michael Mazzini, morto a 15 anni per le conseguenze della sindrome di Hunter, la malattia rara da cui era affetto e contro cui ha lottato per tutta la sua vita. Il terzo Memorial Michael si tiene oggi, alla parrocchia di Calisese. Si comincia alle 17 con una partita di calcetto, poi una lotteria e dalle 19 è possibile cenare all’aperto. Lo stand gastronomico propone tortellini, piadine, cotolette, patatine, ma anche formaggi e insalate. Non mancheranno gin tonic e birre il tutto accompagnato dalla musica di dj Tommy. Per i più piccoli dal pomeriggio sarà presente anche la sezione giovani della Croce Rossa con l’ambulanza dei peluche con truccabimbi e popcorn.

A organizzare tutto sono di nuovo Gianni Mazzini e Romina Nunziatini, i genitori di Michael. Come per le precedenti edizioni, l’idea è quella di passare un momento di convivialità e di festa ma anche di cogliere l’occasione per raccogliere fondi a scopo benefico.

Questa volta saranno destinati alla realizzazione di un progetto di abbattimento delle barriere architettoniche nei locali della parrocchia. «La bella idea di Gianni e Romina di contribuire ad abbattere le barriere architettoniche nei locali del complesso parrocchiale di Calisese - spiega Ermes Francisconi, del consiglio della parrocchia - ha permesso di riprendere e rendere operativo un progetto che era in sospeso da tempo. Il Memorial, oltre a creare un’occasione per ricordare Michael, servirà a contribuire all’installazione di attrezzature che consentiranno di accedere ai vari piani del complesso annesso alla parrocchia, iniziando dal circolo, proseguendo col teatrino al piano seminterrato e il secondo piano, dedicato principalmente al catechismo».