Cesena, Festa Figarola 2026: il gran finale

Oggi dalle 18 a Cesena, via Manfredi ospiterà il gran finale della Festa Figarola 2026. Promossa dall’associazione culturale “Cesena di una volta” Aps ed Ex Bar Cristina, la manifestazione celebra l’antica porta medievale abbattuta nel 1860, rievocata attraverso un suggestivo arco ligneo. Per l’occasione, la via si trasformerà in un borgo d’altri tempi con paglia, luci, street food (piadina, fritto e anguria), musicisti folk, artisti di strada e antichi mestieranti. Il momento clou sarà la presentazione ufficiale dell’inno “Festa Figarola”, scritto da Lorenzo Kruger, frontman dei Nobraino, e interpretato dalle Emisurela; gli artisti saranno presenti all’evento. Completeranno la serata la “Bottega di Cesena di una volta” con foto storiche e gadget, e la mostra di pittura “Eternità” di Simone Tribuiani ala Galleria Ex Bar Cristina. L’evento, a ingresso libero, è patrocinato dal Comune di Cesena.