Cesena, festa di Sant’Antonio Abate: benedizione degli animali a Villachiaviche e Gattolino

Nel prossimo fine settimana è prevista la festa di Sant’Antonio Abate nelle parrocchie di Villachiaviche e Gattolino. Si inizierà sabato a Gattolino alle 15.45 con la benedizione degli animali, mentre a Villa si celebrerà domenica alle 12.30. Per sabato sera è in programma la cena insieme a Villachiaviche, alle 19.30. Ci saranno anche i pasquaroli a rallegrare la serata. Non è più possibile prenotarsi per raggiunto numero limite di capienza della struttura. Alle messe di Villachiaviche (sabato alle 18 e domenica ore 8.45, 11.15 e 19) e Gattolino (domenica ore 7.30 e 10), distribuzione del pane alla fine di ogni messa.