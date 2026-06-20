Cesena, Festa di San Giovanni, il programma di domenica 21 giugno

Nel giorno del solstizio d’estate, la Festa di San Giovanni riempie di allegria e divertimento il cuore di Cesena. Ricchissimo il programma di domenica 21 giugno, fra spettacoli, animazione e occasioni di shopping disseminati in tutto il centro storico.

Come si viveva a Cesena fra fine Ottocento e inizio Novecento? Per scoprirlo basterà andare ai Giardini Pubblici, dove alle ore 21 andrà in scena lo spettacolo stori-comico “Cesenati della Belle Époque” di e con Alessandro Pieri affiancato dagli allievi del laboratorio teatrale della Giostra di Cesena: un tuffo nel passato che riporterà in vita storie, personaggi e consuetudini cesenati di oltre un secolo fa, attingendo dai giornali del periodo, come “Il Cittadino” e “Il Popolano”.

Per chi ama la danza, il posto giusto è piazza Almerici dove, dalle 20.30, gli allievi di “Ritmo Danza” si esibiranno in balli latino-americani e standard, mentre in Piazza del Popolo, dopo il maraffone della prima sera, è in programma il torneo di Burraco organizzato dall’associazione Amarcord

Atmosfera fatata nelle Vie della Magia con le bolle di sapone dello spettacolo “Bulles”, che saprà meravigliare piccoli e grandi. Ma ci sarà anche il mago Gabriele con i suoi giochi di prestigio e la marching band a spasso per tutto l’area.

Tanti gli appuntamenti musicali, di generi diversi: alle 20.30 in viale Mazzoni musica irlandese con Pinch of Us, mentre in via Chiaramonti alla stessa ora si esibirà il gruppo Bed and Breakfast

Ai giardini di Serravalle lo spazio Vintage Rebound proporrà il live della band G and the Doctors, mentre nell’area centrale alle 18.30 ci sarà l’esibizione musicale dei Microtraumi; poi, alle ore 21, saranno alla ribalta Man Y Miguel and los Borrachos Bros, con un repertorio originalissimo che mixa atmosfere western, sonorità latin rock, Mexican Mariachi.

Musica anche in corso Garibaldi, presso il laboratorio delle Casine Enaip, con la band Gli Altri.

Poco più in là, in piazza Guidazzi, il Teatro Bonci aprirà le porte dalle ore 18 alle ore 22 e consentirà di accedere liberamente alla platea per ammirare questo splendido gioiello della cultura cesenate.

A completare il quadro del 21 giugno, dalle ore 11 per l’intera giornata all’ex mercato coperto appuntamento con “Megatornei al Foro” a cura di Kazuma al Mercato coperto. Invece, alle 18.30 in via Pier Maria Caporali sarà inaugurato “The Cesenater”, progetto artistico ispirato alle celebri copertine del New Yorker

Infine, a Calisese andrà in scena “L’altro San Zvàn”, con letture di poesie in italiano e dialetto dalle ore 17 nel Parco della scuola media. Organizza l’Associazione Pro Rubicone, in collaborazione con l’associazione Calisese InVita.