Cesena, Festa di San Giovanni, il programma della prima giornata

A Cesena la Festa di San Giovanni prende il via sabato 20 giugno e che già nella prima serata squaderna un ampio ventaglio di eventi e tante novità.

L’apertura ufficiale, con il tradizionale taglio del nastro, si terrà intorno alle ore 19, ai giardini di Serravalle. Presenti, fra gli altri il Sindaco di Cesena Enzo Lattuca e l’assessore allo Sviluppo Economico Lorenzo Plumari.

Fra gli appuntamenti più nuovi e originali l’incontro “House of Chiara. A Salotto con Chiara Giovannini”, che si terrà ai Giardini pubblici alle ore 20.30, organizzato dall’associazione La corte del Romantasy. Sarà l’occasione per conoscere un’autrice cesenate che è una vera celebrità del mondo web: blogger, content creator e influencer da centinaia di migliaia di follower, nel 2025 ha vinto il Tik Tok Award. Appassionata di romanzi fantasy con componente romantica (romantasy) ha da pochissimo pubblicato con Rizzoli “Not in my interview” che -come recita la fascetta di copertina – è “il primo celebrity romance scritto da una fangirl per le fangilrs. A seguire il dj set di Radio Cesena.

E a proposito di novità, assolutamente da assaggiare il Pan di San Giovanni, il fragrante dolce dell’estate in edizione limitata creato appositamente per questi giorni di festa, dal maestro gelatiere Roberto Leoni: si può trovare nello stand allestito all’ombra del Palazzo del Ridotto, all’incrocio fra piazza Fabbri e corso Mazzini.

Novità nel segno delle tradizioni romagnole in piazza del Popolo, che dalle 20.45 ospiterà un grande torneo di maraffone, con una sessantina di coppie che si sfideranno a colpi di “busso, striscio, volo”. Organizza l’associazione Amarcord, Nella vicina piazza Amendola musica live con i Motel Cesare, mentre le vie della Magia (Fantaguzzi, Strinati, Righi, Albizzi), saranno percorse da un’allegra marching band. Nella stessa area due esibizioni che faranno la gioia dei più piccoli: lo spettacolo di marionette: “Palmiro e la sua Ombra” e i giochi di prestigio di Gabriele il Mago. Musica dal vivo anche in viale Mazzoni, dove dalle 20.30 saranno di scena la voce, la chitarra e il rock n roll di Fabio Bambi, e in via Chiaramonti con l’esibizione dei Molleggiati.

Si balla invece in piazza Almerici, dove alle 20.45 è in programma lo spettacolo “Pop Culture”. Protagonisti i ballerini del Gruppo Spettacolo Cesena Danze e gli allievi della Società Sportiva STUDIO 524 che presenteranno danze di tutti i tipi, dal swing al folk,dal flamenco all’hip hop, fino alla danza classica.

In corso Garibaldi, presso il laboratorio delle Casine Enaip, si esibirà la band Gli Altri.

Animatissimi i giardini di Serravalle: si comincia alle 18.30 con la Bossa Nova e il Brazilian jazz del Marianne Acoustic Duo, ma dalle 19 ci saranno anche le atmosfere swing di Vintage Rebound, con la possibilità di seguire una lezione gratuita di ballo, e nell’area centrale l’aperitivo con djset. Alle 21, infine, musica live con il concerto degli Alternative Station. Per i più golosi, nell’area saranno presenti anche vari food truck.

Naturalmente, ci saranno i banchi degli artigiani nel San Zvan Art Market dei giardini di Serravalle, ma anche in via Zeffirino Re e nell’area denominata “Sapori e Mestieri” in viale Mazzoni, dove si potranno trovare anche banchi di specialità alimentari di varie regioni, e stand dedicati allo street food (stuzzichini, fritti in cono, ecc,), la Fiera Campionaria in via Cesare Battisti, mentre in piazza della Libertà ci saranno le ultime novità automobilistiche. E per soddisfare il palato non ci sarà che l’imbarazzo della scelta, con tantissime proposte di street food e vari punti ristoro. Senza dimenticare il luna park.

Completano il quadro delle proposte della prima giornata di Festa, i laboratori per bambini promossi da “In Centro al Foro” fin dal pomeriggio e, alla Rocca Malatestiana, “Estro - L’emporio dei talenti” che dalle ore 17 animerà gli spazi della fortezza con workshop, reading, musica e tanto altro. Infine, in via Manfredi alle 18, inaugurazione dell’installazione della Porta Figarola e della mostra “Eternità”, con djset e aperitivo.

Il programma completo di San Giovanni può essere consultato sul sito https://www.cesenafiera.com/eventi/cesena-in-festa-san-giovanni