Cesena, Festa della Repubblica 2026: il programma degli appuntamenti

In occasione dell’80esimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana, la Presidenza del Consiglio comunale e l’Amministrazione comunale di Cesena propongono alla città una due giorni di iniziative.

Il primo appuntamento è in programma per la serata di lunedì 1° giugno al Teatro ‘Alessandro Bonci’, dove il Conservatorio ‘Maderna-Lettimi’ offrirà al pubblico un concerto con musiche di W. A. Mozart (Eine kleine Nachtmusik K 525), G. Rossini (Ouverture da L’Italiana in Algeri e Il Barbiere di Siviglia) e F. J. Haydn (Sinfonia n. 99 in mi bemolle maggiore). L’accesso al teatro sarà consentito a partire dalle ore 20:30. L’evento, a ingresso libero fino a esaurimento posti, inizierà alle ore 20:45 con i saluti istituzionali e si concluderà alle ore 22:30.

La mattina di martedì 2 giugno, alle 10, si terrà ‘Alla scoperta di Palazzo Albornoz’, visita guidata a cura del professor Franco Spazzoli all’interno dello storico palazzo, sede del Comune di Cesena che, fin dal Trecento, rappresenta il cuore istituzionale della città. La passeggiata, della durata di circa 90 minuti, partirà dal Loggiato del Palazzo, davanti all’ingresso principale. La partecipazione è gratuita, fino a un massimo di 35 persone. È richiesta la prenotazione tramite WhatsApp al numero 338 7899863 oppure via e-mail all’indirizzo franco.spazzoli@libero.it.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 17, ai Giardini pubblici cittadini tornerà il tradizionale concerto della Banda musicale ‘Città di Cesena’, appuntamento consolidato nelle celebrazioni del 2 giugno. Dopo i saluti del presidente del vice sindaco Christian Castorri, la Banda aprirà il concerto con l’“Inno di Mameli” e proseguirà con un programma che spazierà dal repertorio sinfonico e operistico alle colonne sonore e alla musica popolare, eseguendo la marcia dal Tannhäuser di Richard Wagner, l’ouverture dell’Aroldo di Giuseppe Verdi, Un americano a Parigi di George Gershwin e il Dies irae tratto dal Requiem verdiano composto in memoria di Alessandro Manzoni. Il concerto continuerà con Western Pictures di Kees Vlak, con il coinvolgente medley Disney Fantasy arrangiato da Naohiro Iwai, con Canta Napoli, dedicato alla tradizione del canzoniere napoletano, per concludersi con il celebre finale di Orpheus in der Unterwelt di Jacques Offenbach.

La banda sarà diretta dal Maestro Jader Abbondanza. Sarà possibile prendere parte all’evento liberamente e senza prenotazione. In caso di maltempo il concerto sarà proposto al teatro ‘Verdi’.