Cesena festa della Liberazione: incontro a Sant’Egidio mercoledì 23 aprile

In occasione dell’80esimo anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo (25 aprile 1945 - 25 aprile 2025), il Quartiere Cervese sud organizza un incontro sul valore della Resistenza e sul sacrificio dei partigiani cesenati caduti per gli ideali di libertà e democrazia. L’appuntamento è per mercoledì 23 aprile, alle ore 17, nella sede del Quartiere/Biblioteca di Sant’Egidio (via Cervese, 1260). Interverranno Diego Pagliarani, Presidente Quartiere Cervese sud, l’esperto di storia locale Franco Spazzoli e Giancarlo Piraccini che si concentrerà sul ruolo delle staffette partigiane.

Sulla base di un recente volume di Mattia Brighi, Nadia Lucchi, Vincenzo Morrone, Franco Spazzoli ‘Antifascismo e Resistenza scritti sulla pietra’, nato dalla collaborazione tra l’Unione dei Comuni Valle Savio e ANPI e Auser, verranno ricordati i tanti partigiani e perseguitati ebrei a cui sono dedicate numerose vie del Quartiere. Al termine dell’iniziativa una copia del libro verrà consegnata ai presenti.

È richiesta la prenotazione su whatsapp al numero 338 7899863.

Per conoscere il programma integrale delle iniziative promosse dall’Amministrazione comunale e dalla Presidente del Consiglio comunale, insieme ad altre associazioni del territorio, è possibile visitare la pagina dedicata sul sito dell’Ente: https://www.comune.cesena.fc.it/novita/25-aprile-2025/.