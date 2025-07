Cesena, Festa dell’Unità 2025: si parte giovedì 10 luglio

Sta per tornare anche quest’anno la Festa dell’Unità di Cesena con l’inizio ufficiale giovedì 10 luglio . Appuntamento al Parco Giochi Frutipapalina a Sant’Egidio di Cesena. La serata inaugurale vedrà come ospiti Vasco Errani e il Segretario regionale del Pd, Luigi Tosiani in un incontro moderato da Giorgia Canali, giornalista del Corriere Romagna. Si parlerà di sanità e della crisi del welfare state.

Come di consueto, non mancheranno gli spettacoli di burattini per bambini e famiglie che si terranno le due domeniche di festa, mentre nel palco centrale tutte le sere ci saranno spettacoli dal vivo tutti a offerta libera. Infine, torna la Festa della Birra, venerdì 11 luglio con il concerto del Duo Bucolico e venerdì 18 luglio, con il concerto dei The Urgonauts e la birra 3x2 tutta la sera.