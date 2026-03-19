Cesena, Festa del Papà con sorpresa a Gattolino: babbo autista va a prendere la figlioletta all’asilo con il bus

Festa del Papà con sorpresa a Gattolino. Col bus davanti alla scuola della figlioletta. Nicola Grilli, autista di Start Romagna di 42 anni, da 21 alla guida dei mezzi pubblici nel bacino di Cesena, ha una bimba di quasi 3 anni che frequenta il Nido dell’Asilo Baby Birba a Gattolino (oltre ad un figlio di 7 anni). A lui, come agli altri padri, è stato chiesto di trascorrere del tempo con le bambine e i bambini e di intrattenerli con qualche attività. E così giovedì scorso si è presentato all’asilo con un mezzo da 12 metri di ultima generazione, uno dei tanti che Start Romagna impiega per garantire le 5mila corse al giorno in tutta la Romagna. “Cosa c’è di più spettacolare, per dei giovanissimi, di un mezzo così imponente? - si è domandato Nicola di fronte alla scelta dell’attività da proporre -. Ho chiesto, dunque, a Start Romagna la disponibilità di un autobus e mi è stata accordata. Ho cercato di cogliere questa opportunità per me, per i bimbi e anche per l’azienda stessa. Credo, infatti, che fare conoscere un mezzo pubblico ai più piccoli sia anche educativo, senza dimenticare che parliamo di quelli che saranno, in futuro, i nostri potenziali clienti e, magari, anche colleghi”. E i bimbi e le bimbe, circa una ventina, sono stati letteralmente rapiti da questa esperienza. “Li ho fatti accomodare al posto guida - racconta -, ho azionato la pedana per disabili spiegando loro l’utilizzo. Ho cercato, mettendola sul gioco e facendoli toccare con mano, di spiegare che cos’è il mezzo pubblico e in che cosa consiste il lavoro del conducente. Ho visto, a parte loro, tanto entusiasmo e tanta curiosità. Ero andato lì con l’intento di dare qualcosa ai bambini, ma sono stati loro che hanno restituito di più a me. Mi hanno dato la possibilità di vedere una cosa che vedo tutti i giorni, l’autobus, con i loro occhi e con la loro curiosità. Sono tornato anche io un po’ bambino. Ringrazio le maestre per l’opportunità e Start Romagna per la disponibilità del mezzo”. E chissà che da questa iniziativa non germoglino, in futuro, nuove vocazioni, un po’ come è successo proprio a Nicola. “La passione per la guida - racconta - mi è nata mentre frequentavo le Superiori. Per recarmi a scuola prendevo il mezzo pubblico e osservavo gli autisti. Non appena ho avuto la possibilità di prendere la patente non ci ho pensato due volte e non me ne sono pentito: questa professione mi dà la possibilità di coniugare lavoro, famiglia e tempo libero”.