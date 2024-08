Cesena, festa alle sorgenti dell’Urgon, tra natura, storia, cultura con omaggio a Secondo Casadei

Torna l’attesa festa organizzata alle “Sorgenti del Rubicone Urgòn”, arrivata quest’anno alla sua 32a edizione grazie alla passione e all’impegno dell’associazione culturale Pro Rubicone, sostenuta dai comuni di Cesena, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Montiano, Roncofreddo, Sogliano al Rubicone, e dalla “Centrale del latte” di Cesena.

L’appuntamento è per domenica 1° settembre a partire dalle ore 15.45. La festa avrà inizio presso la Chiesa di San Martino in Bagnolo (nel territorio di Sogliano al Rubicone – via Bagnolo Chiesa, 4). Previsti due primi momenti: l’omaggio alla Madonna del Rubicone presso il Passo dei Meloni e i saluti delle autorità religiose e istituzionali che interverranno. A seguire, come da tradizione, sarà assegnato il titolo Urgonauta a due personaggi emeriti del territorio: quest’anno sono Arnaldo Francisconi e Roberta Pedrelli. Il pomeriggio si svilupperà poi attraverso ulteriori momenti di festa, quali la presentazione del volume “Pro Rubicone. Storia di un fiume e della sua gente” e la premiazione “Urgonautiche di poesia e narrativa”. Attesissimo inoltre è l’omaggio a Secondo Casadei in occasione dei 70 anni di Romagna Mia: sarà la figlia Riccarda, affiancata dall’Orchestra La storia di Romagna, a proporre il recital spettacolo su Secondo Casadei, l’interprete più grande della musica folkloristica romagnola, creatore del fenomeno “liscio”. A seguire, estemporanea di pittura con la partecipazione dell’Associazione Adarc di Cesena e l’inaugurazione della mostra fotografica di Stefano Broccoli, a cura dell’Associazione Fotografica Soglianese, “Il richiamo della natura”. Per finire, lotteria con premi a sorpresa offerti dalle ditte del territorio. Il tutto sarà completato da una gustosa merenda, da un buon vino, musica e allegria per tutti i partecipanti alla storica festa.

In caso di maltempo la manifestazione si terrà ugualmente. Per tutte le altre informazioni sull’iniziativa: 335 6840451 oppure 3281614449.