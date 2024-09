Cesena, festa al canile con tanto di sfilata

Domenica 22 settembre, si è tenuta come ogni anno la festa di A.C.P.A. che gestisce il canile di Rio Eremo. Sono arrivate più di un centinaio di persone, tanti cani e bambini per passare un pomeriggio all’insegna dell’amore per i cani. Erano presenti poi un buffet, offerto da Cucine Popolari Odv, un banchetto di gadget A.C.P.A. e una pesca di beneficenza con ricchi premi. I partecipanti hanno infine potuto sfilare con i loro cani davanti ad una giuria amatoriale.

Durante la festa, il canile è stato aperto al pubblico e sono stati mostrati alcuni dei lavori che sono portati avanti dagli operatori in collaborazione con l’educatore cinofilo Nicolo Dalmonte per rendere i cani più facilmente adottabili e fornire loro le competenze per poter essere gestiti più facilmente ed in sicurezza dai futuri adottanti. Da anni A.C.P.A. cerca di sensibilizzare sull’importanza delle adozioni consapevoli tramite percorsi di adozione personalizzati per gli aspiranti adottanti, con l’obiettivo di contrastare i fenomeni di abbandono e rinuncia di proprietà che stanno aumentando sempre di più sul territorio. Durante la festa è intervenuto anche il nuovo assessore alla sostenibilità ambientale con delega alla tutela del benessere animale, Andrea Bertani, con cui è stata rinnovata la nuova collaborazione per migliorare il servizio di recupero dei cani sul territorio, di gestione dei cani all’interno del canile e per la sensibilizzazione della cittadinanza sui temi inerenti il mondo cinofilo.