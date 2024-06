Cesena, “Ferro Bac” ha festeggiato una storia lunga 50 anni

Il gruppo “Ferro Bac” ha festeggiato sabato sera, nel piazzale accanto alla propria sede sociale a Pievesestina, 50 anni di attività, come azienda leader nel settore della carpenteria meccanica. Elevati standard di qualità e un continuo investimento in nuove tecnologie hanno consentito lo sviluppo di questa realtà, fondata nel lontano 1974 da Sauro Campana (che ne è tuttora legale rappresentante) assieme a un altro socio, che non c’è più. Da piccola officina di carpenteria, quale era all’inizio, negli anni si è trasformata in un’azienda di dimensioni rilevanti per poi diventare un gruppo di cui fanno parte, oltre a “Ferro Bac”, coi suoi specialisti nella realizzazione di carpenteria medio pesante su progetto del cliente, anche “Sider Oxy”, che si occupa di trasformazione della lamiera ed è centro Hardox autorizzato da Ssab, e “Meccanica Cesena”, impegnata in montaggio, riparazione e manutenzione, e in particolare nel montaggio di macchine industriali e movimento terra chiavi in mano, nonché nella verniciatura. Tutte le tre imprese hanno le loro sedi nella zona industriale di Pievesestina e occupano in totale circa 150 lavoratori, tra dipendenti e collaboratori. A dirigere il tutto è Elisa Campana, mentre l’amministratore è Fabio Biguzzi.