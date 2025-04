Cesena, Federico Lugaresi e il successo del “Gin Primo”: “Negli Usa andiamo forte ma ora fermo le spedizioni”

Titolare in passato dell’osteria Cenè, Federico Lugaresi nel 2016 ha creato il “Gin Primo”, un prodotto di alta qualità che ha fin da subito raccolto un grande successo, varcando i confini della Romagna e dell’Italia, riuscendo ad approdare anche nei locali di numerosi stati degli Usa, in particolare California e New York. L’annuncio dell’introduzione dei dazi potrebbe però sbarrare la strada a un consolidamento dello sbarco oltreoceano dell’articolo di punta della Premiata Officina Lugaresi, con il rischio di togliere una discreta fetta del business.

Come spiega lo stesso imprenditore cesenate «Abbiamo cominciato a esportare negli Stati Uniti il “Gin Primo” nel 2020, creando un giro di affari che oggi incide sul 5-6% del nostro fatturato. Noi vendiamo agli importatori dalle 2.500 alle 2.800 bottiglie all’anno e quindi siamo piccoli, ma comunque l’introduzione dei dazi potrebbe frenare la nostra crescita in un Paese dove il nostro prodotto è molto apprezzato. Siccome adesso stiamo vivendo un periodo di grande incertezza, in attesa di capire quanto peserà l’entità di questa manovra abbiamo deciso di stoppare la nostra spedizione, lasciando la situazione in stand by».

In un simile contesto, però, l’imprenditore cesenate preferisce viaggiare con un profilo basso, senza lasciarsi prendere dallo sconforto, ma nemmeno minimizzare la portata della manovra annunciata da Trump. «I dazi in generale non piacciono e creano dei problemi da affrontare, ma magari possono essere fonte di nuove opportunità. Vediamo come evolve la situazione, considerando anche che il nostro prodotto è indirizzato a tasche di livello medio-alto. Quindi un aumento del costo della bottiglia dai 5 ai 7 dollari potrebbe non portare conseguenze negative. Un’altra strada potrebbe essere quella, da parte nostra, di abbassare il prezzo per andare incontro agli importatori, con uno sconto attorno al 10%, a patto però che venga venduta una quantità maggiore della nostra produzione».

Se da oltreoceano non arrivano buone notizie, in terra romagnola invece il “Gin Primo” naviga a gonfie vele, al punto che per l’85° anniversario della nascita del Cesena Calcio, di cui l’azienda di Lugaresi è sponsor, il 23 aprile verrà realizzata una special edition del prodotto con maglietta bianconera celebrativa.