Cesena, farmaci non scaduti: salgono a 21 i punti di raccolta nelle farmacie

Farmaco Amico: altre nove farmacie di Cesena aderiscono al progetto di recupero e riutilizzo dei farmaci non scaduti. Salgono così a 21 le farmacie dove i prodotti saranno raccolti per poi essere gestiti dai volontari di Auser sotto la supervisione di farmacisti iscritti all’Ordine. L’avvio del progetto è stato possibile grazie alla rete solidale creata da Hera e numerose realtà locali

Nel corso del 2022, a Cesena sono state riavviate al riuso oltre 3000 confezioni di farmaci per un valore complessivo di circa 29.891 euro. Il progetto ha visto coinvolte in totale 12 farmacie. Dall’attivazione dell’iniziativa, nel 2019, solo a Cesena sono state avviate al riuso oltre 8.200 Le modalità di raccolta dei farmaci non scaduti

I farmaci potranno essere depositati dai cittadini in appositi contenitori verdi, identificati da una grafica creata appositamente e messi a disposizione da Hera presso le farmacie di Cesena aderenti, ben distinti dai contenitori di farmaci scaduti destinati allo smaltimento. Anche l’Ausl Romagna raccoglierà medicinali idonei ad essere introdotti in questo circolo virtuoso presso i punti di distribuzione diretta ospedaliera e presso i servizi infermieristici di assistenza domiciliare. Per poter essere inseriti nel circuito di riutilizzo i farmaci dovranno avere dei precisi requisiti, tra i quali una validità residua di almeno 6 mesi e lo stato perfetto di conservazione della confezione, con lotto e scadenza perfettamente leggibili. Saranno invece esclusi i medicinali liquidi, quelli che richiedono particolari precauzioni per la loro conservazione, come la catena del freddo, quelli di solo impiego ospedaliero e i farmaci stupefacenti.

FarmacoAmico rappresenta un’azione concreta per la prevenzione dei rifiuti, l’estensione del ciclo di vita dei beni e, soprattutto, il riutilizzo per la stessa finalità per cui sono stati concepiti. Questo progetto si inserisce pienamente in quell’approccio inclusivo e socialmente responsabile che caratterizza il Gruppo Hera: istituzioni, imprese e società civile condividono un’iniziativa che coniuga sostenibilità e solidarietà, con minori sprechi, maggiore rispetto per l’ambiente e più vantaggi per la collettività.

Le 12 farmacie già aderenti e le 9 nuove

Farmacie comunali: Giardino, corso U. Comandini 8/B - Villarco, via Viareggio 93 – San Giuseppe, via Cervese, 2759 - Martorano, via Ravennate 2610 - Calabrina, via Cervese 5487.

Farmacie private: Argenta, via Pacchioni, 85 - Buda, via M. Moretti, 25 - Del Corso, c.so Sozzi, 62 - Fiorita, via Roncofreddo, 20 - Montemaggi, p.zza Magnani, 29 - Santini, Sobb. Comandini, 2 - Pievesestina, via Dismano, 4593, Pievesestina.

Nuove farmacie aderenti: Santa Maria Del Monte Snc, c.so Roma 59 - Lanzoni Snc, v.le Matteotti 17 - Giorgi di Dr.ssa Vesi, c.so Mazzini 13 - Camagni, via Albenga 20 - San Francesco Srl, via Quasimodo 244 - Sant’Egidio, via Manuzzi 80 - Farmacia dell’ospedale, c.so Garibaldi 14 - Cecchini, via Madonna dello schioppo, 38 - Salvi del Dr. Zignani, via Zefferino Re, 6