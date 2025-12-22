Cesena, Faggiotto nuovo coordinatore dei giovani di Forza Italia

Da undici anni attivo nella politica cesenate sempre in un contesto civico. Già candidato alle elezioni amministrative nel 2014, nel 2024 si è schierato, con la sua lista civica, a sostegno della candidatura a sindaco dell’oggi capogruppo di Fratelli di Italia in Consiglio Comunale a Cesena Marco Casali. Fabrizio Faggiotto, 30 anni, ha scelto di scendere in campo in maniera concreta. Forza Italia Forli-Cesena, sezione provinciale del partito politico fondato da Silvio Berlusconi nel 1994, ha scelto il giovane romagnolo come nuovo coordinatore dei giovani forzisti a Cesena. “Per me è un ritorno a casa - ha riconosciuto emozionato il neoacquisto degli azzurri di Cesena -. La mia esperienza nasce nel 2014 con le elezioni comunali. Fui coinvolto in quella corsa proprio da Forza Italia a soli 19 anni. Ho avuto esperienza a livello civico” . Lungo trascorso nella vita comunitaria locale, ma esordio nella politica che conta: “È la prima esperienza all’interno di un vero partito politico organizzato, fino adesso ero sempre rimasto nel contesto civico. È un mondo per certo versi nuovo, perché mi sono sempre mosso fuori dai tradizionali schemi di un partito”.

Tra gli obiettivi concreti, oltre agli aspetti prettamente politici, c’è la volontà di contribuire in maniera netta anche al rinnovamento del partito. Avviato già sul contesto nazionale anche dal leader Antonio Tajani. “Il impegno sarà quello di allargare la rete dei giovani di Forza Italia - ha promesso Faggiotto -. Per fare sì che si interessino sempre di più ai temi della società: partendo dal loro contesto locale”.

Imprenditoria giovanile, cultura, commercio e sicurezza saranno i principali tasselli della militanza all’interno di Forza Italia per Fabrizio Faggiotto, appena eletto nel Consiglio di Quartiere del Centro Urbano.