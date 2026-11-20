Questa mattina, venerdì 20 novembre, a Cesena va in scena il secondo atto della protesta lanciata dal gruppo di studenti conosciuto come “Facciamo rumore”. Le richieste sono le stesse lanciate il 30 ottobre scorso nella loro prima iniziativa: stop alla guerra e al riarmo europeo. Decine di ragazzi si sono ritrovati alle 8 nel giardino Extra Arrigoni, davanti la stazione ferroviaria. Alcuni di loro hanno fatto un salto prima di prendere il treno, in direzione Forlì, per appoggiare la manifestazione della Cgil.