Cesena, ex Apofruit: nel progetto un tetto “Daku” per contrastare le isole di calore

In attesa di conoscere la sintesi delle osservazioni pubbliche - che possono essere presentate al Comune fino al 19 gennaio - come già anticipato su queste pagine, iniziano a circolare le prime indicazioni tecniche del nuovo allestimento commerciale che dovrebbe sorgere nell’area ex Apofruit a Martorano. Un polo dell’estensione complessiva di 3.923 metri quadrati collocato tra via Ravennate e via Cerchia di San Giorgio composto da un supermercato di 800 metri quadrati; altre due attività commerciali non alimentari di 600 e 950 metri quadrati; un ristorante di 700 e un ampio parcheggio sotterraneo. Nel rispetto delle direttive inserite nel Dup che prevedono la massima riduzione dell’impatto ambientale e l’adozione di misure atte a mitigare gli effetti del clima, architetti e ingegneri incaricati dal Comune di Cesena hanno previsto, oltre alla creazione di due aree verdi, e di un impianto drenante per il miglioramento della qualità e delle prestazioni del fabbricato, l’installazione di una copertura “a verde estensivo”. Si tratta del cosiddetto “sistema Daku”. Un tetto piatto, dove le “tegole” sono sostituite da alberi e arbusti capaci di mitigare le isole di calore.