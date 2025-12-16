Cesena, evacuazione all’istituto Macrelli per una segnalazione di fuga di gas

CESENA. Mattinata di apprensione a Cesena per una segnalazione di possibile fuga di gas in un edificio privato situato nella zona di via Francesco Baracca. L’allarme è scattato intorno alle ore 10.25, a seguito di una richiesta di intervento per una presunta anomalia legata a un forte odore di gas. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno disposto in via precauzionale l’evacuazione dell’istituto scolastico ‘Macrelli’, coinvolgendo studenti e personale. A supporto delle operazioni è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Locale di Cesena.Le verifiche tecniche si sono concentrate in particolare su un’area del terzo piano dell’edificio, dal lato di via Plauto, da cui era partita la segnalazione. Dopo accurati controlli, i Vigili del Fuoco hanno escluso la presenza di situazioni di pericolo o fughe di gas.Conclusi gli accertamenti, l’allarme è rientrato e gli alunni hanno potuto fare rientro regolarmente nelle aule. L’intervento si è chiuso intorno alle 10.49 con esito positivo, senza conseguenze per persone o strutture.