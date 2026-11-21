L’imminente esternalizzazione dello Sportello sociale e dell’Educativa di strada, che entro fine anno dovrebbero passare di mano da Asp a qualche cooperativa sociale, cioè da un’Azienda pubblica controllata dai Comuni e a soggetti privati, preoccupa sindacati e lavoratrici non solo per i posti di lavoro, ma anche per la qualità dei servizi offerti. Accanto alle incertezze per la sorte di 17 operatrici sociali che sono in scadenza di contratto (tutte d’età compresa tra 26 e 46 anni), nel confronto che i rappresentanti delle lavoratrici avranno il 26 novembre con quelli dell’Unione Valle Savio, del Comune e di Asp sarà ribadito anche questo punto. Un aspetto della questione che l’altro ieri è stato messo in evidenza durante l’incontro in municipio che ha fatto seguito alla protesta e all’annuncio della proclamazione dello stato d’agitazione da parte delle dipendenti.

Al sindaco Enzo Lattuca e all’assessora Carmelina Labruzzo è stato per esempio fatto presente da Manuela Carabini, veterana del Centro interculturale (dove opera dal 2000, anche se sono passati una ventina di anni prima di essere assunta stabilmente), che in quel servizio viene a mancare una preziosa operatrice e questo sarà un problema per le attività rivolte a 500 utenti, con l’ausilio di 34 insegnanti volontarie. Un’altra operatrice, Sara, è stata molto chiara: «Non accettiamo che i servizi pubblici vengano svenduti al miglior efferente, senza prestare attenzione alla qualità». Da più parti si è infatti osservato che le addette di Asp hanno maturato riconosciute professionalità ed esperienza, anche attraverso percorsi formativi, che non è scontato si trovino in altre realtà. Cecilia Valenti, dell’Educativa domiciliare (in forza ad Asp dal 2006 ma con il primo contratto a tempo indeterminato firmato solo nel 2021), non ha nascosto il proprio disagio nel dovere dire a persone fragili che a partire dal 20 dicembre prossimo non le potrà più seguire. Più che mai dopo essersi sentita dire che «se ne occuperà qualcun’altra, forse da febbraio». Se fosse così, significherebbe che per qualche settimana ci sarebbe un “buco”. C’è anche una diffusa amarezza perché si sente come non riconosciuto un grande impegno messo con una dedizione che è andata oltre quanto era dovuto sulla base del contratto. Come quando - è stato riferito - «educatrici sono andati a prendere a mezzanotte ragazzini che rientravano da una gita scolastica o alla fine di una festa di compleanno». Cristina Solfrini, una delle tre lavoratrici a tempo determinato destinate ad essere lasciate a casa (nel suo caso dal 14 dicembre), perché si è raggiunto il limite temporale massimo per cui possono essere rinnovati contratti a termine, ha messo il dito nella piaga della esternalizzazione dello Sportello sociale. Chi lavora lì attualmente presta servizio per un totale di 133 ore settimanali, oltre a 3 della responsabile – ha affermato –. Nel bando per affidare il servizio si prevede una sostituzione con tre assistenti sociali, ognuna per 30 ore settimanali, più 2 ore della responsabile. Basta fare due conti per accorgersi che perderemo 40 ore di presenza lavorativa alla settimana».

Il sindaco Enzo Lattuca ha ribattuto che, pur riconoscendo l’ottimo lavoro svolto dalle attuali lavoratrici, non si deve pensare che automaticamente le prestazioni fatte da un privato debbano essere più scadenti. E l’assessora Carmelina Labruzzo ha citato come esempio l’esperienza che si sta facendo nella gestione dello Spazio diurno per persone senza dimora e del nuovo dormitorio, su cui ha espresso un giudizio molto positivo.