Cesena, estate al chiostro di San Francesco, ecco gli eventi in programma

Si alza il sipario sull’estate cesenate e sul chiostro di San Francesco. A partire dalla fine del mese di maggio i cesenati potranno tornare a darsi appuntamento nel cuore del centro storico per prendere parte agli eventi di Albedo, di Sillaba, della scuola di musica Chorus, e di tante altre realtà cittadine e non solo che hanno aderito alla manifestazione d’interesse pubblicata giovedì 4 aprile sul sito del Comune relativa l’utilizzo gratuito di questi spazi.

L’invito ad aderire alla call è stato rivolto alle associazioni e agli Enti del Terzo Settore, aventi da statuto la produzione, promozione e diffusione di manifestazioni, eventi e contenuti culturali; operatori economici operanti nell’ambito delle Industrie Culturali e Creative (ICC); istituti scolastici di ogni ordine e grado aventi sede nel territorio del Comune di Cesena, Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale, Coreutica e Università per la realizzazione di spettacoli musicali, teatrali, presentazione degli esiti di laboratori e progettualità condotti durante l’anno scolastico e altre iniziative che abbiano carattere di interesse generale; scuole, in qualsiasi modo costituite nei termini di legge, che abbiano tra le attività principali la formazione nell’ambito delle discipline musicali, coreutiche (danza, balletto, recitazione), teatrali, espressive, per la realizzazione di spettacoli che rappresentano esiti di corsi condotti durante l’anno scolastico e altre iniziative che abbiano carattere di interesse generale.

I 17 eventi accettati

Sulla base delle proposte progettuali presentate e del giudizio della commissione che le ha valutate secondo i criteri previsti, sono diciassette le realtà risultate idonee: Albedo per l’ottava edizione del Malatesta Short Film Festival, Retropop Live con Retroscena, Sillaba con “Femminile singolare”, Scuola Secondaria di primo grado “Fondazione Sacro Cuore” con lo spettacolo “A Midsummer Night’s Dream”, Associazione musicale Chorus con la festa della musica, Associazione Culturale Gruppo Genesi Musical con lo spettacolo “Notte a Broadway”, Associazione di promozione sociale “Mercanti di Sogni” con ben due spettacoli “Manca un letto” e “La vita sospesa degli hikikomori”, Istituto professionale “Versari-Macrelli” con “Che si guarda questa sera?”, Associazione teatrale amatoriale “Verdi Montecatini terme”, Diabete Romagna con l’iniziativa “Diabetes in Music 2024”, Associazione “Poesis” con L’amore da vecchia – incontro con Vivian Lamarque ma anche con l’evento di premiazione del concorso letterario di Poesia Inedita nei Dialetti Romagnoli “La Cà rossa”, Centro culturale Campo della Stella con “Di cosa è fatta la speranza”, la presentazione del libro “Amico carissimo” (ed. Rizzoli) dedicato alla figura di Enzo Piccinini, Associazione Romagnola Ricerca Tumori che porterà in scena “La Locandiera”, Associazione Quinte Mutevoli con lo spettacolo teatrale in dialetto romagnolo “Pelagalèna” e lo spettacolo in italiano in prosa “Il potere alle donne” da Aristofane, Amici della Musica A. Bonci – Cesena con 5 concerti della 45esima edizione della rassegna “Sere d’estate for friends”, Associazione Musica in Movimento con il concerto di fine anno nella giornata del 12 giugno 2024, e Auser Cesena con Atleti Ribelli.

Tutti gli eventi e gli spettacoli proposti dovranno avere luogo presso il Chiostro di San Francesco, nel periodo compreso tra il 20 maggio e il 30 settembre. Ai soggetti proponenti è concesso un utilizzo gratuito del Chiostro, allestito, per il numero delle giornate richieste per la realizzazione degli eventi richiesti, per un massimo di 5 utilizzi in tutta la stagione.