Cesena, esposto sull’autovelox: «I dati sono gonfiati e il dispositivo non omologato»

Falsità ideologica e frode in pubbliche forniture. Questi i reati di cui si sarebbero macchiati il comandante della Polizia locale di Cesena Andrea Piselli e la società “Safety21Spa” che fornisce strumentazione tecnologica per il rilevamento delle infrazioni stradali a distanza. È quanto sostiene l’Auto Moto Club Romagna, nella persona del suo presidente Luca Ricci, assistito dagli avvocati Massimiliano Nicolai e Giuliano Lelli Mami, nell’atto di denuncia querela depositato alla Guardia di Finanza di Cesena.

L’autovelox

Come da regolamento, il comandante della Polizia Locale di Cesena Andrea Piselli, a luglio 2022, invia alla Prefettura di Forlì-Cesena una richiesta di autorizzazione all’installazione di un autovelox fisso al chilometro 1+750 di via Cervese; nel tratto di 500 metri compreso tra via Rio Valle e via Melona. Contestualmente, fa istanza per ottenere (e ottiene) la deroga alla contestazione immediata per la tratta compresa tra le vie Rio Valle e Melona. Sempre secondo quanto indicato dalle disposizioni di legge, Piselli indica quale requisito accertato e indispensabile per richiedere l’apposizione di uno strumento di rilevamento della velocità “l’alta sinistrosità” del tratto di carreggiata di riferimento nel quinquennio antecedente la suddetta richiesta (2017-2021).

Incidenti

L’amministrazione comunale e la Polizia locale avrebbero così conteggiato gli incidenti: 39 nel 2017; 33 nel 2018; 27 nel 2019; 23 nel 2020 e 35 nel 2021. Per un totale di 157. La verifica effettuata da Ricci e staff sui dati del monitoraggio statistico dei sinistri avvenuti sul territorio, istituito sul sito dell’Unione Valle Savio dal Comune di Cesena e dalla Municipale, avrebbe fornito cifre nettamente diverse. Gli incidenti nei 500 metri di via Cervese compresi tra le intersezioni di via Rio Valle e via Melona avvenuti dal 2017 al 2021 sarebbero 11: 3 nel 2017; 5 nel 2018; 1 nel 2019; 0 nel 2020; 2 nel 2021. Zero tra 2023 e 2025, cioè prima dell’entrata in funzione dello strumento. L’accusa al comandante Piselli? Avrebbe gonfiato i dati dei sinistri per ottenere dal Prefetto l’autorizzazione all’installazione del rilevatore di velocità automatico.

L’accusa

Perché questo divario? Il Comune avrebbe considerato gli incidenti avvenuti lungo tutti i 4 chilometri della via Cervese. Sui quali, però, l’Auto Moto Club Romagna avrebbe attestato 53 sinistri nei cinque anni presi a campione. Il conteggio del Comune, inoltre, avrebbe compreso anche incidenti causati da condotte scorrette. Elemento inaccettabile per i querelanti, in quanto, requisito per richiedere l’installazione di un autovelox sarebbe “la conformazione del tratto di strada. Da intendersi come pericoloso. Non la condotta del conducente”.

L’acquisto