Cesena, esposto sull’autovelox: «I dati sono gonfiati e il dispositivo non omologato»

Cesena
  • 14 novembre 2026
L’autovelox al centro del caso sulla via Cervese
L’autovelox al centro del caso sulla via Cervese

Falsità ideologica e frode in pubbliche forniture. Questi i reati di cui si sarebbero macchiati il comandante della Polizia locale di Cesena Andrea Piselli e la società “Safety21Spa” che fornisce strumentazione tecnologica per il rilevamento delle infrazioni stradali a distanza. È quanto sostiene l’Auto Moto Club Romagna, nella persona del suo presidente Luca Ricci, assistito dagli avvocati Massimiliano Nicolai e Giuliano Lelli Mami, nell’atto di denuncia querela depositato alla Guardia di Finanza di Cesena.

L’autovelox

Come da regolamento, il comandante della Polizia Locale di Cesena Andrea Piselli, a luglio 2022, invia alla Prefettura di Forlì-Cesena una richiesta di autorizzazione all’installazione di un autovelox fisso al chilometro 1+750 di via Cervese; nel tratto di 500 metri compreso tra via Rio Valle e via Melona. Contestualmente, fa istanza per ottenere (e ottiene) la deroga alla contestazione immediata per la tratta compresa tra le vie Rio Valle e Melona. Sempre secondo quanto indicato dalle disposizioni di legge, Piselli indica quale requisito accertato e indispensabile per richiedere l’apposizione di uno strumento di rilevamento della velocità “l’alta sinistrosità” del tratto di carreggiata di riferimento nel quinquennio antecedente la suddetta richiesta (2017-2021).

Incidenti

L’amministrazione comunale e la Polizia locale avrebbero così conteggiato gli incidenti: 39 nel 2017; 33 nel 2018; 27 nel 2019; 23 nel 2020 e 35 nel 2021. Per un totale di 157. La verifica effettuata da Ricci e staff sui dati del monitoraggio statistico dei sinistri avvenuti sul territorio, istituito sul sito dell’Unione Valle Savio dal Comune di Cesena e dalla Municipale, avrebbe fornito cifre nettamente diverse. Gli incidenti nei 500 metri di via Cervese compresi tra le intersezioni di via Rio Valle e via Melona avvenuti dal 2017 al 2021 sarebbero 11: 3 nel 2017; 5 nel 2018; 1 nel 2019; 0 nel 2020; 2 nel 2021. Zero tra 2023 e 2025, cioè prima dell’entrata in funzione dello strumento. L’accusa al comandante Piselli? Avrebbe gonfiato i dati dei sinistri per ottenere dal Prefetto l’autorizzazione all’installazione del rilevatore di velocità automatico.

L’accusa

Perché questo divario? Il Comune avrebbe considerato gli incidenti avvenuti lungo tutti i 4 chilometri della via Cervese. Sui quali, però, l’Auto Moto Club Romagna avrebbe attestato 53 sinistri nei cinque anni presi a campione. Il conteggio del Comune, inoltre, avrebbe compreso anche incidenti causati da condotte scorrette. Elemento inaccettabile per i querelanti, in quanto, requisito per richiedere l’installazione di un autovelox sarebbe “la conformazione del tratto di strada. Da intendersi come pericoloso. Non la condotta del conducente”.

L’acquisto

A finire nel mirino dell’Auto Moto Club Romagna è anche “Safety21 Spa”, società romana che ha fornito l’apparecchio al Comune di Cesena. A maggio 2025, il comandante Piselli istituisce un bando pubblico di acquisto per un autovelox. All’offerta risponde la “Safety21 Spa” proponendo il modello “Velocar Vrs-Evo-T12-5Rs4 Matricola n. 788 - approvazione Mit n. 271 dell’11 novembre 2023” al prezzo di 63.379 euro. Un apparecchio non a norma - sostengono i querelanti -, perché non avrebbe completato l’iter per la regolarizzazione. «Oltre all’approvazione del Mit – motivano –, perché un autovelox sia legittimo deve ottenere anche l’omologazione del modello al Mimit e l’approvazione della singola apparecchiatura al Mims».

Tesi avvalorata anche dal giudice di pace di Forlì che, ravvisando “l’omessa omologazione dello strumento autovelox” ha già accolto diversi ricorsi contro verbali di infrazioni rilevate dallo strumento di via Cervese.

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