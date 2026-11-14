Cesena, esposto sull’autovelox: «I dati sono gonfiati e il dispositivo non omologato»

Falsità ideologica e frode in pubbliche forniture. Questi i reati di cui si sarebbero macchiati il comandante della Polizia locale di Cesena Andrea Piselli e la società “Safety21Spa” che fornisce strumentazione tecnologica per il rilevamento delle infrazioni stradali a distanza. È quanto sostiene l’Auto Moto Club Romagna, nella persona del suo presidente Luca Ricci, assistito dagli avvocati Massimiliano Nicolai e Giuliano Lelli Mami, nell’atto di denuncia querela depositato alla Guardia di Finanza di Cesena.