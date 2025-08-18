Cesena, eseguito al Bufalini il primo trapianto di microbiota

CESENA. Il Centro di trapianto di microbiota (Fmt) dell’Ausl Romagna ha eseguito il primo trapianto: è stato fatto all’ospedale Bufalini di Cesena dall’unità operativa di Gastroenterologia ed endoscopia digestiva Forlì Cesena. La procedura, come fa sapere l’Ausl Romagna, è stata eseguita con successo dalla dottoressa Giulia Gibiino, coordinatrice clinica del centro Fmt Ausl Romagna. «Questo primo trapianto- spiega Gibiino- è stato effettuato su una paziente anziana affetta da recidiva persistente di infezione da Clostridioides difficile, che rappresenta l’indicazione raccomandata da linee guida internazionali e promossa dal nostro Centro nazionale trapianti». «Abbiamo svolto il trapianto in corso di colonscopia in assistenza anestesiologica in regime Nora (Non Operating Room Anesthesia) cioè al di fuori della sala operatoria. La paziente è stata dimessa dopo 24 ore in buone condizioni cliniche». In tutti e tre i centri Fmt della Romagna «prosegue nel frattempo il percorso di screening dei donatori così da consentire una maggiore diffusione di questa procedura nei casi recidivanti da Clostridioides difficile e in tutte le altre indicazioni emergenti all’interno di progetti di studio e trials clinici».