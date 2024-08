Cesena, escursione notturna a Formignano martedì 20 agosto

Lungo il sentiero “Il Pensiero dei Minatori” alla Aie di Formignano arriva una nuova escursione, questa volta sotto una luce diversa: martedì 20 agosto, infatti, si potrà andare alla scoperta del suggestivo percorso ad anello di cinque chilometri, attraverso una uscita in notturna, della durata di circa un’ora e mezza. Sarà un’occasione particolare per avvicinarsi alla conoscenza delle miniere di zolfo, attraverso passi, storie e racconti sul mestiere del minatore in Romagna, che verranno illustrati dalla guida.

Formignano è una piccola località collinare della Valle del Savio, nei pressi di Borello, a pochi chilometri da Cesena: qui sorse un villaggio minerario, molto importante per l’economia locale, da tempo abbandonato. Rimangono le memorie del lavoro in miniera, tramandate e custodite anche attraverso la creazione di questo sentiero dedicato ai Minatori, fortemente voluto dal Consiglio del Quartiere Borello e dagli abitanti della frazione di Formignano.

Il trekking, proposto dalla DMC dei Percorsi del Savio, si concluderà, per chi vorrà, con la possibilità di condividere un momento conviviale al Circolo La Miniera di Formignano.

Partenza ore 21

Partenza ore 21:00, ritrovo 15 minuti prima presso Aie di Formignano, via Formignano, 2824. Per partecipare all’escursione è necessario prenotarsi online alla pagina: https://shorturl.at/wmVmC. Il pagamento della cena facoltativa sarà invece effettuato sul posto, comprensivo di tessera ARCI: si richiede la conferma alla cena al numero di tel. 0547 356327.

Per ulteriori informazioni contattare lo 0547 356327 (dal martedì al sabato dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, e la domenica, dalle 09:00 alle 13:00), oppure indirizzare una mail a info@ipercorsidelsavio.it.