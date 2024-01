Cesena. Escrementi umani lasciati di nuovo apposta sui giochi dei bambini. La rabbia dei frequentatori del parco

I giochi nel giardino vicino al campo di basket a Ponte Abbadesse sono stati di nuovo imbrattati spargendoci sopra escrementi umani. Che sia un gesto voluto è chiaro da come sono disposti e dal fatto che non è la prima volta che questa scena si ripete in modo quasi identico. Già nello scorso mese di agosto era stata fatta nello stesso punto questa azione balorda e di cattivo gusto.

Duro lo sfogo dei frequentatori del parco, con qualcuno che ha fatto notare che «lo studio della disposizione delle cacche è forse l’unico del quale gli autori sono capaci». La speranza è che, come l’altra volta, qualche persona di buona volontà o gli addetti incaricati della pulizia dell’area puliscano tutto, ma soprattutto che cessi questo comportamento incivile.