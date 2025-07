Cesena, esce di strada con l’auto e muore

Un tragico primo pomeriggio sulle strade cesenati. A Diegaro un sessantenne automobilista ha perso la vita dopo essere uscito di strada, a causa molto probabilmente di un malore risultato purtroppo fatale. Il sinistro in via Sarzana, con l’auto dell’uomo che stava per immettersi in via Zavalloni, quando per cause al vaglio della Polizia Locale è uscita di strada, con il sessantenne privo di sensi all’interno della vettura. Sul posto si sono immediatamente recati i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 per rianimarlo, ma nonostante gli sforzi non c’è stato nulla da fare.