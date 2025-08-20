Cesena, esce dal carcere e ricomincia a tormentare l’ex compagna: arrestato di nuovo dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Macerone, con la collaborazione dei militari della Stazione di Cesenatico, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Forlì nei confronti di un uomo, indagato per reiterati maltrattamenti aggravati ai danni della ex compagna.

Le indagini hanno permesso di ricostruire i gravi maltrattamenti subiti dalla donna anche alla presenza dei figli minori della coppia, consistiti in aggressioni sia verbali, sia fisiche con percosse, nonostante una condanna a suo carico per analogo reato sempre ai danni della ex convivente.

La scarcerazione era è avvenuta infatti lo scorso 18 giugno e, nonostante la pena appena scontata, l’uomo ha ricominciato nuovamente dal mese di luglio ad aggredire la convivente, in particolare oltraggiandola, pedinandola, minacciandola di morte, e costringendola perfino a trovare rifugio in una tabaccheria durante un’aggressione avvenuta per strada.

L’Autorità Giudiziaria recepiva i risultati delle investigazioni, emettendo la misura cautelare della custodia in carcere, tenuto conto della gravità delle condotte e dell’elevato pericolo di una loro reiterazione.

L’uomo, senza fissa dimora, dopo aver lasciato l’abitazione familiare prima del periodo trascorso in carcere, per circa una decina di giorni faceva perdere le proprie tracce, rendendosi di fatto irreperibile

I militari della Stazione di Macerone, in occasione dei normali servizi di controllo del territorio, hanno notato la sua auto parcheggiata per diversi giorni nell’abitato di Macerone, e lo hanno sorpreso ed arrestato mentre stava raggiungendo la vettura. L’uomo è stato quindi accompagnato presso il carcere di Forlì. Risponderà nuovamente di maltrattamenti aggravati.