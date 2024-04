Cesena, esasperati dai furti: appello per avere più controlli di notte in periferia

Dall’incontro è nata una petizione. Dalla raccolta di firme (poco meno di 250) un dettagliato resoconto di quanto accaduto nelle ultime settimane. E una richiesta a prefetto, questore e sindaco: avere più pattuglie per il controllo del territorio durante la notte.

Dopo la riunione tenutasi lo scorso 22 marzo i residenti di alcune zone poste lungo l’asse di via Settecrociari hanno unanimemente preso carta e penna protocollando una “pec”, per cristallizzare la situazione esasperante che stanno vivendo da diverso tempo in quella periferia. I dettagli riguardano soltanto l’ultima mesata. Ma si tratta di zone che sono ciclicamente preda di raid da parte dei ladri già da tanto tempo.

«Viviamo nella zona di via Zavalloni/via Bel Bacio, Tipano, Settecrociari, Lizzano e abbiamo aderito al progetto del Controllo del Vicinato, costituendo anche una chat - si legge nella missiva - e siamo a denunciare i risultati condivisi tra noi cittadini all’interno della chat stessa».

Da tempo sono stati visti muoversi vari mezzi sospetti in queste zone assieme ad altrettante persone con intenti poco chiari. «Sono stati fatti sparire cartelli del controllo del vicinato; c’è stato un motorino rubato ed abbandonato qui; tre tentativi di truffa, sette furti in abitazione; 20 furti in capannoncini - attrezzaia di attrezzature da giardinaggio (come zappatrici, frustini taglia erba ed altro), un furto di costose bici da corsa e uno di una moto.

All’elenco aggiungiamo anche quello che era un furto esca escogitato da un residente: una zappatrice al cui interno era stato installato un Gps che ha permesso di ritrovare lo strumento e denunciare il ricettatore».

L’ultimo furto in appartamento risale alle ore 21:30 circa della prima decina di marzo. L’ultimo furto in un garage sempre di notte ma a centro mese.

«Vorremmo porre l’accento sul sentimento di esasperazione e frustrazione che noi cittadini stiamo vivendo, nostro malgrado, a causa dei ripetuti furti nella nostra zona. L’attenzione che poniamo noi cittadini è sempre alta, soprattutto nella vigilanza delle nostre proprietà e per le proprietà altrui. A causa di tale attenzione, non vorremmo che la situazione si evolva e sfoci, da parte di ladri o malfattori, in violenze, perché sarebbe veramente troppo. Tutto questo considerando che la chat di vigilanza e le denunce presso le autorità competenti sono l’unica arma a nostra disposizione. Abbiamo constatato una maggiore presenza delle forze dell’ordine nel nostro territorio nelle ore diurne e con la presente ci troviamo nelle condizioni di richiedere formalmente una maggiore presenza delle forze dell’ordine anche nelle ore notturne, per la precisione dalle 20 di sera alle 6 della mattina, soprattutto nelle sere di venerdì e sabato: notti in cui i furti si verificano maggiormente».