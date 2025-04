Cesena, erba di casa sua: in cantina aveva 13 chili di marijuana, 30enne arrestato

Nel seminterrato di casa aveva messo su un bazar della droga dove la guardia di Finanza ha trovato 13 chili di marijuana, alcune dosi di cocaina e di hashish, un bilancino di precisione, sei coltelli di varie dimensioni e 650 euro in contanti. Così un 30enne cesenate, già noto alle forze dell’ordine, stato arrestato dalle Fiamme gialle. Il blitz dei Finanzieri è scattato l’altra sera, quando i militari del Gruppo di Cesena hanno notato alcuni movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione dell’uomo tanto da spingerli a perquisirne la casa. Il giovane, che in un primo momento aveva dato l’impressione di voler collaborare, consegnando quattro involucri di cellophane contenenti marijuana, incalzato dalle domande dei militari ha iniziato a manifestare segnali di nervosismo e irrequietezza, dando risposte ambigue e contraddittorie che hanno indotto i militari a controllare il seminterrato. Informata la Procura per l’uomo sono subito scattati gli arresti domiciliari, convalidati dal gip di Forlì questa mattina.