Cesena: erba alta e pericoli lungo le strade

La prima arriva da via Civinelli, una strada che corre tra le frazione di San Cristoforo e l’area di Pievesestina. Qui nei camminamenti e nei marciapiedi l’erba è alta ormai al punto che le persone non utilizzano l’area preposta al cammino per passare ma sono costrette a buttarsi in strada per attraversare o per percorrere tratti anche lunghi. Il risultato è che la presenza dell’erba mette i pedoni in potenziale pericolo di essere colpiti dai veicoli in transito.

Pericoli per pedoni e automobilisti che sono tornati a registrarsi anche lungo via Cesenatico a ridosso del borgo dei Canarelli e di Ponte Pietra. Qui il meteo, la crescita delle erbacce e la cadenza degli sfalci non sono quasi mai sincronizzabili e a cadenza regolare le aiuole a bordo strada e a protezione della ciclabile si riempiono di vegetazione folta e alta che impedisce la visibilità a chi si immette nella via Cesenatico dalla laterale o e rende rischiosa l’uscita dei veicoli da casa dei residenti della borgata. In un punto dove c’è anche la fermata del bus e dove quindi anche i pedoni rischiano, una volta scesi dai mezzi, di non essere visti in tempo da altri veicoli in transito.