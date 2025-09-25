Cesena: erba alta e pericoli lungo le strade

Cesena
  • 25 settembre 2025
Cesena: erba alta e pericoli lungo le strade

Erba alta a bordo strada e pericoli per pedoni ed automobilisti. Sono due le situazioni a rischio che in queste ore vengono segnalate dalla cittadinanza nella speranza che il Settore Verde del Comune possa intervenire e ripristinare le condizioni di maggior sicurezza possibili.

La prima arriva da via Civinelli, una strada che corre tra le frazione di San Cristoforo e l’area di Pievesestina. Qui nei camminamenti e nei marciapiedi l’erba è alta ormai al punto che le persone non utilizzano l’area preposta al cammino per passare ma sono costrette a buttarsi in strada per attraversare o per percorrere tratti anche lunghi. Il risultato è che la presenza dell’erba mette i pedoni in potenziale pericolo di essere colpiti dai veicoli in transito.

#getAltImage_v1($tempImage)

Pericoli per pedoni e automobilisti che sono tornati a registrarsi anche lungo via Cesenatico a ridosso del borgo dei Canarelli e di Ponte Pietra. Qui il meteo, la crescita delle erbacce e la cadenza degli sfalci non sono quasi mai sincronizzabili e a cadenza regolare le aiuole a bordo strada e a protezione della ciclabile si riempiono di vegetazione folta e alta che impedisce la visibilità a chi si immette nella via Cesenatico dalla laterale o e rende rischiosa l’uscita dei veicoli da casa dei residenti della borgata. In un punto dove c’è anche la fermata del bus e dove quindi anche i pedoni rischiano, una volta scesi dai mezzi, di non essere visti in tempo da altri veicoli in transito.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui