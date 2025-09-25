Cesena: erba alta e pericoli lungo le strade

Erba alta a bordo strada e pericoli per pedoni ed automobilisti. Sono due le situazioni a rischio che in queste ore vengono segnalate dalla cittadinanza nella speranza che il Settore Verde del Comune possa intervenire e ripristinare le condizioni di maggior sicurezza possibili.La prima arriva da via Civinelli, una strada che corre tra le frazione di San Cristoforo e l’area di Pievesestina. Qui nei camminamenti e nei marciapiedi l’erba è alta ormai al punto che le persone non utilizzano l’area preposta al cammino per passare ma sono costrette a buttarsi in strada per attraversare o per percorrere tratti anche lunghi. Il risultato è che la presenza dell’erba mette i pedoni in potenziale pericolo di essere colpiti dai veicoli in transito.