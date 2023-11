Cesena, era stata coperta da 3 metri e mezzo di acqua e fango: la ripartenza della pista di atletica

La pista di atletica di Cesena sta finalmente vivendo un progressivo ritorno alla normalità. A seguito dell’esondazione del fiume Savio infatti l’intera area è stata coperta da 3,5 metri di acqua e fango causando gravi danni all’impiantistica, ai quadri elettrici, e alle strutture. A seguito dei primi sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali all’indomani dell’alluvione, e una volta accertati i danni effettivi, l’Amministrazione comunale ha preventivato una spesa complessiva di 421 mila euro destinata ai lavori di ripristino e alla manutenzione dei quadri elettrici, degli impianti idraulici degli spogliatoi e della tribuna, e della centrale elettrica.

“L’area dell’Ippodromo – commentano il sindaco Enzo Lattuca e l’assessore allo Sport Christian Castorri – è tra le zone della nostra città completamente allagata a seguito dell’esondazione del fiume Savio. Nelle ore successive ai primi allagamenti del 16 maggio gran parte del comparto sportivo dell’Ippodromo, compreso il Carisport, era sommerso. Anche grazie all’apporto fondamentale delle ragazze e dei ragazzi dell’Endas Cesena, e alla Protezione civile comunale, siamo stati in grado di ripulire l’area da fango e detriti e di creare tutte le condizioni per dare avvio alle opere di ripristino, messa in sicurezza e di manutenzione. In tempi relativamente rapidi abbiamo reso la pista di atletica fruibile consentendo all’Endas di ripartire con le attività e gli allenamenti programmati”.

La ripartenza

Effettuata una prima diagnosi dei danni, il Settore Lavori Pubblici del Comune ha elaborato il progetto di ripristino e messa in sicurezza del sotto tribuna, spogliatoi, uffici e pista di atletica per un importo complessivo di 421.000,00 euro. Ad oggi le ditte incaricate hanno provveduto al ripristino dell’impianto elettrico (interno ed esterno, comprese le torri faro, per una spesa totale di 80 mila euro) e dell’impianto di riscaldamento. Al momento invece sono in corso gli interventi di impermeabilizzazione dei locali interni e di ripristino dei servizi igienici. Si procederà poi con il rifacimento del manto blu della pista interna.

Un polo sportivo per atletica e triathlon

“L’impianto di atletica leggera – commentano sindaco e assessore – è un punto di riferimento per lo sport cittadino, frequentato da ragazze e ragazzi, spesso al centro di competizioni locali ed extraregionali. Una volta conclusi gli interventi programmati per far fronte alle conseguenze dell’alluvione, a partire dal mese di dicembre l’intero comparto sarà al centro di un intervento, coperto da un finanziamento Pnrr di circa 4 milioni di euro, molto più ambizioso che renderà questo polo sportivo uno dei presidi di atletica più all’avanguardia del paese e un punto di riferimento per il Triathlon che qui ospiterà le attività di allenamento delle squadre a livello nazionale” . L’area del progetto interesserà l’attuale pista di atletica con quattro interventi riguardanti l’ampliamento degli spazi seminterrati sotto le tribune, la realizzazione di una palestra per il salto in alto, il salto in lungo e una zona attrezzi per la muscolazione collegata con la pista indoor per il potenziamento delle discipline a corpo libero; il rifacimento della pavimentazione in gomma della pista di atletica esterna e delle aree attrezzate esterne; la realizzazione della copertura della tribuna a servizio degli spettatori per permettere la realizzazione di eventi di richiamo anche regionale e nazionale. Tutte le aree che costituiscono il polo sportivo di Atletica saranno fruibili dalle associazioni sportive cesenati e del territorio, che avranno a disposizione impianti moderni tesi a garantire funzionalità e strutture capaci di ricevere atleti di vario livello, e le squadre della Federazione Italiana Triathlon.