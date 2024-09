Cesena, era percolosamente inclinato: abbatuto un altro pino in via Fornaci

Nella mattinata di ieri è stato abbattuto un altro pino di via Fornaci. Questa volta si è riusciti ad intervenire prima che causasse danni, ma si tratta del secondo pino tagliato in quella via e del terzo in città in pochi giorni.

Il primo è stato quello di via IX Febbraio, crollato nella notte tra mercoledì e giovedì e scoperto all’alba dal sindaco Enzo Lattuca di ritorno dal Coc, il centro operativo comunale dopo una nottata passata a monitorare l’ondata di piena del Savio. L’albero era uno di quelli del giardinetto pubblico della via e crollando si è schiantato su una delle macchine parcheggiata lì davanti. Il giorno è crollato un altro pino in via Fornaci e anche questa volta a farne le spese è stata ancora una volta un’auto. In entrambi i casi per fortuna non ci sono state conseguenze per le persone.

Ieri mattina era ancora una volta via Fornaci ad avere bisogno di un intervento di messa in sicurezza e ancora una volta per un pino. Questa volta l’azione è stata preventiva: «L’inclinazione dell’albero era diversa da quella storica - spiega il vicesindaco Christian Castorri - quindi per ragioni di sicurezza si è provveduto ad abbatterlo».

La causa di questi cedimenti ha probabilmente a che fare con le piogge particolarmente intense dei giorni scorsi: «I pini sono alberi che hanno radici molto superficiali e la piove così tanto il terreno a cui sono ancorati può cedere e creare qualche pericolo in più», spiega Castorri che specifica che quelli crollati o diventati instabili erano 3 dei circa 2500 pini cesenati.

In tutti e tre i casi si trattava di alberi monitorati, come tutti quelli cesenati, e non risultavano essere malati: «Tutti gli alberi a Cesena sono controllati, i pini particolarmente attenzionati sono quelli di Ponte Abbadesse in via don Sturzo e di via dei Pini».

Ieri per abbattere e rimuovere il grande pino di via Fornaci è stato necessario chiudere la via Mulini per tutta la prima parte della giornata. La strada è stata riaperta al traffico dopo le 17.