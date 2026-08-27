Cesena, entro novembre lo skate park sarà di nuovo illuminato: affidati i lavori

Sono passati più di tre anni dallo sconvolgente disastro provocato dall’alluvione e alcuni segni dei danni sono ancora tangibili anche in spazi pubblici molto frequentati. Uno di questi è lo skate park al Parco Ippodromo, dove la cabina elettrica che ne alimenta l’illuminazione fu danneggiata dalla massa d’acqua fuorisuscita dal vicino fiume Savio, a seguito dell’esondazione. Il Comune ha approvato un progetto per il ripristino delle strutture danneggiate e nei giorni scorsi ha finalmente affidato i lavori, che dovranno essere completati entro fine ottobre. Diverse componenti della cabina hanno riportato gravi danni e questo ha limitato in maniera significativa l’utilizzo della bella pista dove tanti appassionati di skateboard sono soliti darsi appuntamento. Presto, grazie a un investimento quantificato in 20mila euro, si ripristinerà l’impianto, di cui si sta sentendo particolarmente la mancanza questa estate, quando il caldo torrido renderebbe preferibile coltivare quell’hobby sportivo “urban” verso sera, anche dopo il tramonto. Ma anche in autunno, con l’accorciarsi delle giornate, l’illuminazione diventa fondamentale per un fruizione anche nel tardo pomeriggio. La progettazione esecutiva dell’intervento, la direzione dei lavori e il collaudo tecnico-funzionale erano stati precedentemente affidati alla società in house del Comune “Energie per la Città”, per 3.660 euro. Adesso, dopo avere esaminato tre preventivi presentati da ditte disponibili a realizzare i lavori, si è individuata nella “Soel Costruzioni Elettriche” l’impresa che se ne occuperà: ha proposto un ribasso del 12,8% rispetto alla base d’asta che era stata fissata dal Comune. Il valore dei lavori affidati ammonta a 14.774 euro, ma il quadro economico complessivo dell’intervento resta fissato a 20mila euro. Il cantiere è da chiudere entro il 31 ottobre.