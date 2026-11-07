Cesena. Entrano all’America Graffiti, distraggono il titolare e rubano l’incasso

In due entrano da America Graffiti mentre il titolare stava chiudendo per la pausa: uno lo distrae con una scusa e l’altro arraffa i soldi dalla cassa dove c’erano alcune centinaia di euro. Poi fuggono di gran carriera.

È successo ieri nel pomeriggio nel noto locale situato in piazza Aldo Moro. «Avevo appena chiuso per la pausa pomeridiana quando due persone mi hanno chiesto di entrare perché uno dei due aveva bisogno di andare in bagno» racconta il titolare del locale. In seguito la persona che è andata in bagno lo ha chiamato per dire che c’era qualcosa che non funzionava, chiedendo di andare con lui a vedere. «Uno dei due lo avevo già visto qui, ma non ho avuto la prontezza di pensare che potessero essere malintenzionati».

In pratica, mentre il titolare è andato verso il bagno con uno dei due, l’altro ha aperto la cassa ed è riuscito a prendere l’incasso in pochi istanti. A quel punto i due sono fuggiti lasciando il titolare con l’amaro in bocca. Gli autori del furto sarebbero due ragazzi stranieri. «Domani farò la denuncia formale - conclude il titolare - dopo la brutta avventura».