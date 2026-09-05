Cesena entra nella settimana della Giostra: il programma medievale della decima edizione

È iniziata la settimana più attesa dagli amanti del Medioevo. Cesena si prepara ad ospitare la Giostra, giunta alla decima edizione. La sfida tra cavalieri per contendersi il Palio è prevista domenica 13 settembre alle 17 in Piazza del Popolo. Il momento finale sarà preceduto da numerosi appuntamenti, a partire da domani, 6 settembre, tra cui visite guidate, conferenze storiche, spettacoli e concerti.

Tra gli eventi spicca la novità di quest’edizione: il villaggio medievale. Da venerdì 11 a domenica 13 le mura della Rocca Malatestiana faranno da cornice agli accampamenti con tende e agli stand, per immergersi a pieno nel contesto medievale.

Tutte le iniziative sono gratuite. Di seguito il programma completo:

6 Settembre

Ore 11.00: Omaggio alla Madonna del Monte con corteo dei figuranti.

9 Settembre

Ore 19.00: Visita guidata all’Araldica Cesena, a cura dell’Associazione Artemisia.

Ore 21.15 - Chiostro di San Francesco: Spettacolo storico-teatrale “Il Codice da... Cesena, ovverosia: Malatesta, novello scopritore dell’America?”.

10 Settembre

Ore 18.00 - Biblioteca Malatestiana: Conferenza storica “Il Palio di Ferrara, tra storia e attualità”.

Ore 21.00 - Centro Storico: Passeggiata guidata a cura del Prof. Franco Spazzoli a tema: “L’ultima passeggiata del Conte Filippo Neri e la squadra di Porta Romana”.

11 Settembre

Ore 16.30 - In centro al Foro: con Roberto Fabbri, giochi e spettacolo per bambini “Fantastici animali in terra di Romagna”.

Ore 17.00 - Rocca Malatestiana: Inaugurazione del Villaggio Medievale con stand, iniziative didattiche e spettacoli.

Ore 18.00: Visita guidata a “Villa Valeria” e “La Torre del Barbarossa”.

Dalle ore 19.00 - Rocca Malatestiana: Aperitivo con musica rinascimentale a cura di Fortuna R. Ensemble, a seguire concerto di Montefiori Cocktail e in serata interventi a cura di Roberto Mercadini.

12 Settembre

Ore 09.30 - Piazza del Popolo: Spazio pony per bambini.

Ore 10.30: Apertura Villaggio Medievale.

Ore 11.30 - Sferisterio: Eliminatoria della Giostra con 6 cavalieri in rappresentanza delle contrade cittadine.

Ore 18.00 - Centro Storico: Corteo storico della Città di Cesena.

Ore 21.00 - Rocca Malatestiana: Concerto con ospite a sorpresa.

13 Settembre

Ore 10.30 - Rocca Malatestiana: Apertura del Villaggio Medievale con spazio pony per bambini.

Ore 12.00: Visita guidata a “Villa Valeria” e “La Torre del Barbarossa”.

Ore 13.00: Visita guidata all’Araldica Cesena, a cura dell’Associazione Artemisia.

Ore 17.00 - Piazza del Popolo: Giostra di Cesena.

INFORMAZIONI SUL VILLAGGIO MEDIEVALE

Come arrivare: Raggiungibile con navette dal centro.

Attività e attrazioni: Accampamento fisso con tende, proposte didattiche, stand, spettacoli, simulazioni di battaglia tra gruppi di figuranti e/o esibizioni di scherma medievale, sbandieratori, pony e punto ristoro.

Gestione campo: A cura de La Corte di Olnano, La Compagnia dell’Istrice di San Marino e Drago Oscuro di Forlì (e altre associazioni).