Cesena, entra in un capannone e minaccia una coppia di anziani con un’accetta: arrestato

Si introduce furtivamente in un capannone e minaccia i proprietari con un’accetta: arrestato dalla Polizia di Stato un extracomunitario a Cesena.

Nel primo pomeriggio di domenica le Volanti del Commissariato di Cesena venivano chiamate ad intervenire in zona Ponte Pietra poiché un uomo, di origini straniere e armato di un’accetta, stava minacciando una coppia di anziani. Immediatamente l’equipaggio si portava sul luogo della segnalazione dove intercettava il soggetto armato. L’uomo, alla vista della pattuglia, lasciava cadere a terra l’arma e si dava alla fuga.

I poliziotti immediatamente si mettevano al suo inseguimento e una volta raggiunto, non senza difficoltà, lo bloccavano e ammanettavano. Dalla successiva ricostruzione dei fatti emergeva che la coppia quel pomeriggio aveva sorpreso l’uomo all’interno del capannone di loro proprietà, dove si era introdotto probabilmente per rubare qualche attrezzo. Il soggetto, un giovane di 23 anni originario dello Zambia e con precedenti per reati contro il patrimonio, appena veniva scoperto afferrava un’accetta, trovata tra i vari attrezzi, e iniziava a minacciare i due proprietari. La Polizia procedeva quindi all’arresto in flagranza e alla denuncia per i reati di rapina impropria e di resistenza a pubblico ufficiale dello straniero.