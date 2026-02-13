Cesena, ennesima lite in zona Barriera: ferito al volto con una mazza

Lite e botte per l’ennesima volta, a due passi dalla Barriera, nel tratto più centrale di viale Carducci, che insieme alla stazione è ormai la zona più critica per episodi violenti di questo genere. Ma a differenza di quanto succede di solito, quando risse, aggressioni e vandalismi avvengono di sera o di notte, ieri è successo tutto in pieno giorno. Erano passate da poco le 15 quando è scoppiato il pandemonio sul marciapiede dove si trovano un punto ristoro e un barbiere gestiti da nordafricani. Sul posto sono accorse due volanti della Polizia, oltre all’ambulanza, visto che almeno una persona è rimasta ferita. Dalle prime testimonianze raccolte, sembra che sia stata colpita in faccia con una mazza. Il tutto in un parapiglia che ha coinvolto più persone, per ragioni non chiare. Tutte sono state messe al corrente dagli agenti della possibilità di fare reciprocamente denuncia.

La tensione in quell’area è sempre più alta: residenti, gestori di attività e frequentatori (non pochi, anche per la presenza del terminal degli autobus alla Barriera e per la presenza a due passi di luoghi gettonati come i Savelli) continuano a chiedere che si faccia qualcosa per riportare un po’ di sicurezza e tranquillità, perché la situazione è sfuggita di mano.