Cesena, ennesima aggressione al titolare del Susan ministore: «Denuncio, ma che senso ha?»

Diverse contusioni, giudicate guaribili in tre giorni, il negozio a soqquadro da risistemare, una notte insonne e una nuova denuncia da fare. È questo il bilancio dell’aggressione, l’ennesima appunto, che Lokman, titolare del Susan Mini Store di viale Carducci, ha subito nella notte tra mercoledì e giovedì.

Era passata da poco la mezzanotte quando quattro ragazzi che frequentano la zona sono entrati nel piccolo bazar di Lokman. Erano volti noti per lui: i giovani, tutti maschi sulla ventina, fanno parte di un gruppo più ampio che da qualche tempo ha preso di mira il negozio, lui e sua moglie. «Quando ci vedono passare ci urlano, fischiano - racconta la donna -. Quando Lokman è solo in negozio gli sbattono sulla porta». Non erano mai passati alle mani prima, ma non sono nuovi ai furti: «Entrano, si riempiono le tasche di cose e poi cercano di cavarsela pagando una caramella o poco di più», racconta Lokman.

Sapendolo, quella sera li ha tenuti d’occhio e al momento di pagare gli ha fatto restituire quello che volevano rubare. «Dicevano che era uno scherzo, ma gli ho detto che era tardi per scherzare e che io dovevo chiudere, così li ho accompagnati fuori dal negozio». Mentre insisteva per far uscire i quattro ragazzi è entrato un altro cliente, «una persona buona, che viene spesso», racconta. La presenza di quell’ultimo cliente è il motivo per cui Lokman non ha immediatamente chiuso dietro di sé la porta e si è trovato a dover gestire le insistenze dei quattro ragazzi che cercavano di rientrare.

Il cliente che aveva assistito alla scena a quel punto per aiutare Lokman ha detto a sua volta ai ragazzi di allontanarsi, ma in poco tempo la situazione è degenerata: prima sono arrivati gli insulti, poi un ragazzo ha spinto il cliente e un secondo giovane ha sputato quello che stava bevendo in faccia a Lokman e al suo cliente. In un attimo le spinte sono diventate pugni e schiaffi, anche contro il commerciante che a quel punto ha reagito. Grazie all’aiuto del cliente i ragazzi sono stati sbattuti fuori dal negozio, e Lokman è riuscito a chiedere aiuto. Sul posto sono intervenuti la Polizia e il 118. Oggi presenterà denuncia, anche se questa volta non era così sicuro di volerlo fare: «A cosa serve fare tutte queste denunce se non cambia mai niente?».