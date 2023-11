Cesena, Endas e “Chi Burdel” alleati per la scuola di Ronta

Sabato scorso alla festa per la scuola di Ronta è stata effettuata la donazione a seguito della raccolta fondi della associazione “Chi Burdel” di Villalta, in collaborazione con il Circolo Endas , alla Scuola Primaria di Ronta “Annalena Tonelli”, colpita dalla alluvione del 16 maggio 2023, di 10.485,86 euro. Erano presenti le maestre, i bimbi della scuola e il Comitato genitori, oltre al sindaco Enzo Lattuca, all’assessore Luca Ferrini e al presidente di Endas Cesena Paolo Severi. Sono stati momenti di vera commozione sia per chi donava, sia per chi riceveva una così importante somma.

Le maestre hanno consegnato una targa in terracotta alla associazione “Chi Burdel” per ringraziarli e i bimbi della scuola hanno cantato alcune canzoni eseguite dagli applausi commossi dei genitori. L’associazione Aps “Chi burdel “ di Villalta durante i giorni dell’alluvione con i suoi volontari si è attivata per aiutare le persone alluvionate della zona di Ronta, facendo base presso il Circolo Endas di Ronta che ha messo a disposizione i sui locali per i tanti volontari e associazioni accorsi in quei giorni di estrema emergenza.