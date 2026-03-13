Cesena, Emporio Solidale: siglato l’accordo di logistica

A Cesena è stato siglato anche per il 2026 l’accordo di Logistica Solidale che vede protagonisti l’Emporio Solidale ‘Il Barco’, capofila del progetto, e undici enti del Terzo Settore provenienti da Cesena, Forlì, Cervia e Cesenatico, impegnati a comporre la rete capillare per la distribuzione di frutta e verdura destinate a famiglie e persone in condizioni di svantaggio socio-economico.

Attivo dal giugno 2024, il progetto, che si avvale della fondamentale collaborazione di For Mercato Ortofrutticolo di Cesena per gli aspetti amministrativi e logistici, si conferma e si consolida come importante riferimento territoriale per l’approvvigionamento di frutta e verdura in eccedenza sul mercato.

A siglare il rinnovato accordo la presidente del Barco Catia Bianchi e l’amministratore Unico del Mercato Ortofrutticolo di Cesena Alessandro Giunchi. Nell’occasione sono stati illustrati i lusinghieri dati dell’attività dello scorso anno, ed è stata sottolineata l’importanza dell’accessibilità ai prodotti ortofrutticoli genuini per garantire una dieta sana ed equilibrata alle persone più fragili ed economicamente svantaggiate.

“Grazie alla logistica solidale, che fa riferimento alla misura Ocm Prevenzione Crisi, - ha rimarcato Alessandro Giunchi - oltre a non sprecare ortofrutta di qualità, è stato possibile distribuire agli agricoltori coinvolti una somma complessiva che, a livello regionale, si aggira intorno ai 2 milioni e 750mila euro. Non solo: per ogni euro investito dalla Regione nel progetto logistica solidale, si crea un moltiplicatore di 5 volte con un effetto positivo sulla socialità. Quindi, il ritorno per la comunità emiliano-romagnola ha un valore complessivo di ben 13 milioni e 750.000 euro.

“Un grande ringraziamento – ha proseguito Giunchi – va rivolto anche agli enti del terzo settore presenti alla firma: la c di collaborazioni è considerata fondamentale per la buona riuscita del progetto”.