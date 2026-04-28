Cesena, emergenza casa: sei incontri in cerca di soluzioni tra politica e modi nuovi di abitare

Uno spazio di confronto articolato in sei incontri per sviscerare quello che è sempre di più il nodo principale a Cesena: la difficoltà a trovare case da acquistare, e ancor più da affittare, a prezzi ragionevoli e la conseguente necessità di dare impulso a politiche abitative che avrebbero bisogno di finanziamenti da Roma, per le fasce deboli della popolazione, che mancano da decenni ma anche di azioni innovative da pensare a livello locale.

Quanto è diventato difficile oggi trovare casa? E cosa significa davvero “abitare” nel presente? Da queste domande nasce la rassegna “Abitare”, organizzata da Alessandro Maltoni col coinvolgimento di un gran numero di esperti e di realtà immerse in queste tematiche.

Il primo incontro

Il primo appuntamento è in programma domani alle 17, nella Sala Lignea della Biblioteca Malatestiana, e si intitola “Quando lo Stato costruiva case”. Dopo i saluti istituzionali del presidente del Consiglio comunale, Filippo Rossini, porteranno il loro contributo alla riflessione Edoardo Preger, architetto ed ex sindaco, e Daniele Minotti, anche lui architetto e per tanto tempo responsabile, all’interno del Comune, dell’edilizia Peep e Erp. Sarà l’occasione per fare una panoramica delle politiche pubbliche del passato per capire cosa è cambiato. In particolare, si punterà la lente sugli insediamenti popolari che presero forma nel dopoguerra, a partire da quelli alla Fiorita e alle Vigne, che furono vitali per tante famiglie in difficoltà, e sugli oltre venti Peep, di varie dimensioni, come quello a Case Finali, a lungo ingenerosamente soprannominato “Chernobyl”, che hanno dato risposte a tanti cittadini in condizioni economiche medio-basse. Quest’ultima esperienza ebbe fine quando la Corte Costituzionale sancì che alle aree espropriate per realizzarvi i Peep non potevano essere applicati indennizzi come se fossero terreni agricoli ma non bisognava discostarsi dai valori di mercato dei suoli edificabili: valori ben più alti che resero economicamente insostenibili le realizzazioni di nuovi Peep, in quanto i prezzi convenzionati e quindi calmierati erano figlio dei costi bassi dei terreni su cui venivano poi costruite le abitazioni con le relative opere di urbanizzazione.

Gli altri appuntamenti

Il 6 maggio la rassegna proseguirà con l’incontro “Giovani, affitti e altri miraggi”, dedicato alle difficoltà delle nuove generazioni, tra lavori instabili e accesso alla casa sempre più complicato, aprendo anche una riflessione su nuovi modi di abitare e tempi di vita diversi. Il percorso proseguirà poi con “La casa che non c’è”, un confronto tra sindacati e mondo cooperativo sulla carenza di alloggi accessibili, e con “Il lavoro abita qui”, che mette in relazione sistema produttivo e abitare, coinvolgendo imprese e attori del territorio. A seguire, spazio poi a “L’arte di abitare”, che esplorerà il significato più intimo e culturale della casa. L’appuntamento finale sarà dedicato a “Le fragilità dell’abitare”, per concentrarsi sulle situazioni di vulnerabilità e alle reti di supporto sociale.

Lo spirito della rassegna

«In un momento segnato da affitti sempre più alti, precarietà e nuove fragilità sociali - spiegano gli organizzatori - questa rassegna propone un percorso aperto alla città per discutere, ascoltare e mettere in relazione esperienze diverse. Dal 29 aprile al 30 giugno 2026, Cesena ospiterà sei appuntamenti che coinvolgeranno studiosi, amministratori, professionisti, imprese e realtà sociali».

Tra le istituzioni, gli enti e le organizzazioni sociali coinvolte in questa sorta di Stati generali dell’abitare ci sono il Comune di Cesena, il Comune di Roncofreddo, Caritas Cesena-Sarsina, Mater Caritatis, Fondaffitto, Asp Unione Valle Savio, avvocati di strada, solo per citarne alcuni. Con l’obiettivo di dare vita a «un tavolo aperto e continuo di confronto, capace di tenere insieme punti di vista diversi e stimolare nuove domande. Non solo raccontare un problema ormai evidente, ma provare a guardarlo da angolazioni inedite, mettendo in circolo idee, esperienze e possibili strade da percorrere. Vogliamo rendere il tema della casa più consapevole, condiviso e discusso, dentro e fuori gli spazi degli incontri - concludono i promotori dell’iniziativa - non solo come problema individuale ma come responsabilità collettiva».