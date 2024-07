Cesena, Elio Germano protagonista a “Piazze di Cinema”

Con la presenza a Cesena dell’ospite speciale Elio Germano, si chiude tra mercoledì 17 e giovedì 18 luglio l’XI edizione di Piazze di Cinema, la rassegna che per due settimane ha trasformato la città nella capitale della settima arte. Mercoledì 17 Elio Germano sarà prima in Piazza Almerici (ore 21.30) per presentare “Il giovane favoloso”, che nel 2015 gli valse, tra gli altri, il David di Donatello come Miglior attore. Poi lo vedremo all’Arena San Biagio, dove, al termine della proiezione del nuovo Confidenza, incontrerà il pubblico in dialogo con Daniele Gualdi. Giovedì 18 verrà infine proiettato in Piazza Almerici “L’incredibile storia dell’Isola delle rose”, per il quale Germano ha vinto il Nastro d’argento come Miglior attore in un film commedia. La rassegna è promossa dal Comune di Cesena con la direzione artistica del cinema Eliseo.

Mostra alla Malatestiana

Fino al 15 settembre sarà poi visibile la mostra fotografica Omaggio a Elio Germano. Un riconoscimento all’ospite d’eccezione dell’undicesima edizione di Piazze di Cinema, reso attraverso una galleria fotografica che documenta il suo cammino cinematografico, da Respiro di Emanuele Crialese fino alle fatiche più recenti di Favolacce e America Latina di Damiano e Fabio d’Innocenzo. L’esposizione rende anche conto di grandi successi come Mio fratello è figlio unico di Daniele Luchetti, Il giovane favoloso di Mario Martone e Volevo nascondermi di Giorgio Diritti (2020), che hanno premiato l’attore romano con il David di Donatello e L’Orso d’argento al Festival di Berlino.