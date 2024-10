Cesena, elezioni regionali, per proporsi come scrutatori c’è tempo fino alle 13 del 21 ottobre

CESENA. Anche a Cesena gli iscritti all’Albo degli scrutatori possono comunicare alla commissione elettorale la propria disponibilità per fare gli scrutatori in occasione delle elezioni regionali del 17 e 18 novembre. Chi ha un Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore o uguale a 10.000 euro, può chiedere di essere incluso nella quota riservata per condizione di difficoltà economica ed avere priorità al momento della designazione. Gli scrutatori saranno impegnati sabato 16 novembre dalle 16 per la costituzione del seggio fino al termine delle operazioni; domenica 17 novembre dalle 7 alle 23; lunedì 18 novembre dalle 7 fino al termine dello spoglio delle schede. È possibile compilare e trasmettere la comunicazione online (con Spid, Cie o Cns) al seguente collegamento: https://www.comune.cesena.fc.it/servizio/scrutatori-disponibilita/ . C’è tempo fino alle 13 di lunedì 21 ottobre. La manifestazione di disponibilità non dà diritto alla nomina, che in ogni caso spetta alla commissione elettorale comunale. Se il numero di disponibilità ricevute non sarà sufficiente a coprire il fabbisogno, si procederà comunque alla designazione attingendo all’Albo degli scrutatori. È anche possibile comunicare la propria eventuale indisponibilità temporanea (valida solo per le prossime elezioni).