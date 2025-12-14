Cesena, elezioni quartieri: affluenza finale poco sopra il 10%: 9.024 votanti, per oltre due terzi online. Record a Borello

Cesena
Votanti al seggio del Quartiere Centro urbano
Votanti al seggio del Quartiere Centro urbano

Neppure il tentativo di incoraggiare la partecipazione con la novità assoluta del voto online, aperto per 105 ore spalmate su 5 giorni, a cui si è aggiunta esclusivamente ieri la modalità più tradizionale presentandosi ai seggi, è riuscito a domare il vento dell’astensionismo. Si è abbattuto pesantemente anche sulle elezioni di Quartieri, per rinnovare i vari rappresentanti per la durata di 5 anni. Il vecchio sistema delle croci da segnare sulle schede di carta, mantenuto ieri per 12 ore, ha permesso solo di migliorare un po’ la partecipazione, rispetto al desolante 2% di affluenza registrato al termine della prima giornata di voto, il 10 dicembre. Ma alla fine ha risposto alla chiamata alle urne, incluse quelle in versione elettronica, solo il 10,7% degli 84.443 aventi diritto (quest’ultima cifra era più alta del solito, perché potevano esprimersi anche i minorenni da 16 anni in su e gli stranieri regolari). A bocce definitivamente ferme, alle 21 di stasera, hanno votato (fatte salve minime correzioni numeriche possibili) 9.024 cesenati: 6.130 online e 2.894 in presenza. Molto alta la partecipazione a Borello (oltre 22%). Poi, nell’ordine, Cesuola, Valle Savio e Ravennate. Maglie nere Rubicone e Centro urbano, che non hanno raggiunto nemmeno l’8%. Alle elezioni di Quartiere nel 2020, pur senza voto online, l’affluenza sfiorò il 18%.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui