Cesena, elezioni di quartiere: tutto quello che c’è da sapere

Lunedì 1° dicembre, dalle ore 20:30 alle ore 22:00, nella sala del Consiglio comunale di Palazzo Albornoz (piazza del Popolo, 10) si terrà un incontro pubblico relativo alle prossime elezioni dei consigli di quartiere e alla presentazione del voto elettronico.
Questo incontro è stato organizzato dall’Amministrazione comunale considerato che in relazione a questa tornata elettorale i cittadini potranno scegliere se esprimere la propria preferenza con il voto elettronico o se recarsi personalmente al seggio di riferimento. A questo proposito sul canale Youtube del Comune di Cesena è possibile seguire il video tutorial: