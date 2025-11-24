Cesena, elezioni di quartiere: tutto quello che c’è da sapere

Durante i giorni di voto saranno attivati sportelli di supporto per chi desidera votare online ma necessita di aiuto per l’accesso tramite Spid o Cie. Saranno inoltre disponibili numeri dedicati di help desk tecnico , attivi per tutta la durata della votazione elettronica. Si confermano poi come canali informativi il sito del Comune di Cesena, le pagine social di riferimento, totem informativi e App IO. Tutte le informazioni sono reperibili nella homepage del Comune di Cesena :

Sarà possibile esprimere la propria preferenza in forma telematica , attraverso il voto elettronico online , dalle ore 12:00 di mercoledì 10 dicembre alle ore 21:00 di domenica 14 dicembre , tramite autenticazione Spid o Carta d’Identità Elettronica ; oppure recandosi al seggio di riferimento, domenica 14 dicembre, dalle ore 09:00 alle ore 21:00 . I seggi saranno allestiti nella sede del quartiere Centro Urbano , in Corte del Volontariato, 16, nella sede del Cesuola , in via Ponte Abbadesse 451, al Fiorenzuola , in via Marino Moretti 261, al Cervese Sud , in via Cervese 1260, all’ Oltresavio , in piazza Anna Magnani 143, al Valle Savio , in via Castiglione 37, al quartiere Borello , in Piazza San Pietro in Solfrino 465, al Rubicone in via P. Suzzi 195, al quartiere Al Mare , in via Provinciale Sala 1249, al Cervese Nord , in via Fratelli Latini 24, Ravennate , in via T. Galimberti 75, e nella sede del Dismano , in via A. Kuliscioff, 200.

È possibile fare propaganda elettorale dalla data di indizione dei comizi elettorali; prenotare spazi e sale comunali tramite i link dedicati sul sito del Comune. È vietata la propaganda nel periodo di silenzio elettorale dal 10 dicembre fino alla chiusura delle urne. Lo scrutinio inizierà lunedì 15 dicembre e si svolgerà in sedi comunali con la supervisione di 3 Commissioni Elettorali. I risultati di voto online e cartaceo saranno unificati. La proclamazione degli eletti avverrà con atto dirigenziale e sarà seguita da pubblicazione all’Albo Pretorio e comunicazione pubblica ufficiale.