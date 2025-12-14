Cesena, elezioni di Quartiere: affluenza attorno al 10% a tre ore della fine delle votazioni ai seggi e online

Tre ore prima della chiusura delle votazioni per rinnovare i Consigli di Quartiere, online o presentandosi ai dodici seggi allestiti in città, l’affluenza ha quasi raggiunto il 10%. Nella rilevazione fatta alle 18, su 84.443 aventi diritto al voto, 8.281 si erano espressi: 5.705 con voto elettronico, 2.576 con le croci sulla classica scheda cartacea. Per la precisione, l’affluenza fino a quel momento è pari AL 9,81%. I tre quariteri con la maggior partecipazione sono, nell’ordine, Borello (sopra il 20%), Cesuola e Valle Savio. Maglia nera per il Valle Savio, col 7% scarso.