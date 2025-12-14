Cesena, elezioni di Quartiere: 1.220 votanti ai seggi in tre ore rianimano un po’ l’affluenza, dopo la fiacca dell’online

Votante al seggio del Quartiere Centro urbano
La possibilità di votare anche in presenza, solo per la giornata di oggi e fino alle ore 21, dopo quattro giornate di preferenze esprimibili sono online, sta dando un po’ di spinta alla partecipazione alle elezioni di Quartiere. Nella rilevazione fatta a mezzogiorno era salito a 6.252 il numero totale dei votanti: 5.032 col voto elettronico e, nel giro di sole 3 ore, 1.220 direttamente ai seggi. Significa un’affluenza del 7,4% degli 84.443 elettori potenziali. La maggiore partecipazione si sta registrando a Borello (14% degli aventi diritto al voto), mentre i più disinteressati sono finora i residenti nel quartiere Rubicone (5,5%).

