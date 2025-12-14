Cesena, elezioni di Quartiere: 1.220 votanti ai seggi in tre ore rianimano un po’ l’affluenza, dopo la fiacca dell’online

La possibilità di votare anche in presenza, solo per la giornata di oggi e fino alle ore 21, dopo quattro giornate di preferenze esprimibili sono online, sta dando un po’ di spinta alla partecipazione alle elezioni di Quartiere. Nella rilevazione fatta a mezzogiorno era salito a 6.252 il numero totale dei votanti: 5.032 col voto elettronico e, nel giro di sole 3 ore, 1.220 direttamente ai seggi. Significa un’affluenza del 7,4% degli 84.443 elettori potenziali. La maggiore partecipazione si sta registrando a Borello (14% degli aventi diritto al voto), mentre i più disinteressati sono finora i residenti nel quartiere Rubicone (5,5%).