Cesena, elezioni dei Quartieri: dopo quattro giorni di preferenze online, oggi si vota anche in presenza ai seggi, fino alle 21

Cesena
  • 14 dicembre 2025
Il sindaco Enzo Lattuca al voto online
Ultimo giorno di voto, questa volta con la possibilità di esprimersi non solo online (come è stato possibile fare fin dal 10 dicembre) ma anche in presenza, fino alle ore 21 di stasera, nei seggi allestiti nei vari quartieri. Eccoli: Centro Urbano Corte del Volontariato, 16 (via Serraglio 16); Cesuola via Ponte Abbadesse 451; Fiorenzuola via Marino Moretti 261, Cervese Sud via Cervese 1260; Oltresavio piazza Anna Magnani 143; Valle Savio via Castiglione 37; Borello Piazza San Pietro in Solfrino 465; Rubicone via Suzzi 195; Al Mare via Provinciale Sala 1249; Cervese Nord via Fratelli Latini 24; Ravennate via Galimberti 75; Dismano: via Kuliscioff 200. Questa mattina, verso le 10.30, avevano votato circa 5.300 degli 84.443 aventi diritto al voto. In diverse zone, in particolare al Cervese nord, al Fiorenzuola e a Borello, è stata segnalata la presenza di molte persone ai seggi.

