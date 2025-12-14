Cesena, elezioni dei Quartieri: dopo quattro giorni di preferenze online, oggi si vota anche in presenza ai seggi, fino alle 21

Ultimo giorno di voto, questa volta con la possibilità di esprimersi non solo online (come è stato possibile fare fin dal 10 dicembre) ma anche in presenza, fino alle ore 21 di stasera, nei seggi allestiti nei vari quartieri. Eccoli: Centro Urbano Corte del Volontariato, 16 (via Serraglio 16); Cesuola via Ponte Abbadesse 451; Fiorenzuola via Marino Moretti 261, Cervese Sud via Cervese 1260; Oltresavio piazza Anna Magnani 143; Valle Savio via Castiglione 37; Borello Piazza San Pietro in Solfrino 465; Rubicone via Suzzi 195; Al Mare via Provinciale Sala 1249; Cervese Nord via Fratelli Latini 24; Ravennate via Galimberti 75; Dismano: via Kuliscioff 200. Questa mattina, verso le 10.30, avevano votato circa 5.300 degli 84.443 aventi diritto al voto. In diverse zone, in particolare al Cervese nord, al Fiorenzuola e a Borello, è stata segnalata la presenza di molte persone ai seggi.